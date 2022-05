Mouscron, bientôt à l'heure médiévale pour son marché aux fleurs

Dans l’attente de la grande fête médiévale au château des Comtes en 2023

"Le centre culturel de Mouscron a le projet en 2023 d’organiser une grande fête médiévale au château des Comtes, explique l’échevin Laurent Harduin. Dans l’attente de cet événement qui se voudra biennal, nous trouvions intéressant de déjà en profiter pour plonger la ville de Mouscron dans cette ambiance du Moyen Âge qui attire et passionne de plus en plus de personnes!"

Le Syndicat d’Initiative assure que tout sera mis en place pour plonger les visiteurs à l’époque du Moyen Âge. Il a pu compter sur l’expertise et les contacts de l’ASBL Anim’Associés qui organisait les Euromédiévales de Tournai. Une trentaine d’artisans et associations (armes, vêtements, grimoires, costumes, minéraux…) seront présents pour le marché médiéval sur la Grand-Place et la Rénovation Urbaine.

Des démonstrations de rapaces

"Il y aura aussi quelques démonstrations, précise Pauline Vanderbeke du Syndicat d’Initiative. Notamment, des expositions de rapaces et de machines de siège tandis que les visiteurs pourront aussi admirer un forgeron (Reproarcheo) au travail." Un spectacle de fauconnerie par la compagnie "The Ardawen Falconry" devrait susciter l’intérêt des petits et des grands. Deux représentations sont prévues, l’une à 13h et l’autre à 17h.

"Nous organisons également deux ateliers gratuits. Le premier atelier, à 13h et à 15h, autour des écritures secrètes, amènera les participants (de 7 à 77 ans) à devenir les rois ou les reines du décodage en perçant le secret de la croix templière ou de l’écriture mystérieuse des gnomes. Le second atelier “peinture médiévale” sera animé par Dorothée Van Hona; deux groupes sont prévus à 14h et à 17h."

Vu que les places sont limitées pour ces ateliers, il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès du Syndicat d’Initiative de Mouscron (056860370 – lesanimassocies@gmail.com).

Se marier, comme au Moyen Âge

L’église Saint-Barthélemy et son parvis seront également l’un des points névralgiques de cette journée médiévale. "Comme activité originale, la compagnie “Oratores et Bellatores” propose de se marier, comme au Moyen Âge, sur le parvis de l’église, annonce l’échevin Laurent Harduin, tout en précisant que ce mariage médiéval n’a bien évidemment aucune valeur légale. Ainsi pour les personnes qui sont déjà mariées ou pas, cette cérémonie leur permettra de renouveler leurs vœux ou de s’unir, pour la journée au moins… Il est nécessaire de s’inscrire (056860370) pour ces cérémonies de mariage, dont deux sessions sont prévues, à 12h et à 15h."

Autres animations et activités à proximité de l’église: calligraphie médiévale (de 12h30 à 18h), jeux anciens (de 12h30 à 19h), concert de harpe par Stella Maquet (12h30, 13h30, 15h30, 16h30), cérémonie d’accueil dans l’ordre du temple par Oratores et Bellatores (13h, 16h, 18h), farces médiévales par la compagnie des Z’Amuseurs (14h, 17h).

"Tout au long de la journée, il y aura également des intervenants, en déambulation, pour immerger les promeneurs dans l’époque du Moyen Âge avec le conteur (Bavar), le jongleur (Michael Tono Mylonas), la cornemuse et les percussions (Illis), la musique médiévale (Les Ménétriers & Le Maitre à Danser)" .