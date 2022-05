Metz, Paris, Genk, Trêves: né à Dottignies, l’empire Battlekart s’étend encore (photos & vidéo)

Sébastien Millecam, le créateur de Battlekart, ici lors de l'ouverture à Courtrai, en 2020 ©EdA

En Belgique, Battlekart s’est aussi installé à Courtrai, Anvers, Herentals, et Marche-en-Famenne. Et puisque le concept est universel, l’Allemagne (Cologne et Bispingen) et la France (Nantes, Tours et Metz) ont aussi succombé aux charmes de ce jeu vidéo géant, où le siège de votre karting remplace le traditionnel canapé. Depuis le 29 avril, Battlekart a conquis Paris (au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte). " Le projet ne date pas d’hier. Il a vu le jour dans un hall d’expo, comme c’est le cas notamment à Courtrai ou à Anvers. Quand il n’y a aucun événement, nous avons le champ libre, en moyenne pour 250 jours par an ", explique Sébastien Millecam.

https://www.youtube.com/watch?v=DD0Hgro-qpw

Cette ouverture est sans doute encore plus symbolique que les autres. " C’est notre première capitale, l’une des plus célèbres ", poursuit le Mouscronnois, qui a aussi ouvert le centre Battlekart de Metz quelques semaines avant. " Avec les différentes ouvertures ces dernières années, on commence à emmagasiner de l’expérience. Mais celle de Paris représentait un défi technique, puisque la configuration du hall ne nous facilitait pas la tâche pour la pose des projecteurs au plafond. "

Genk, Trêves, Amiens, Dreux…

Un défi technique réussi et concrétisé fin avril, qui prend place dans un lieu réputé de la banlieue parisienne. Il est loin le "hangar paumé au milieu des champs" de Dottignies, où l’aventure a commencé.

©EdA

Fallait-il s’attendre à un tel succès en dehors de la cité des Hurlus? L’originalité du concept et les variantes (course classique, partie de football, snake, un jeu de couleurs, etc) ont séduit les foules. Et Paris n’est pas le point final du développement de la marque. " On règle les derniers préparatifs pour ouvrir à Genk et à Trêves (Allemagne) dans les prochaines semaines. Avant la fin de l’année, Dreux et Amiens devraient aussi voir le jour ", confirme le fondateur de Battlekart. À Mouscron, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées. L’invention de Sébastien est une totale réussite. Cerise sur le gâteau: les centres fonctionnent à nouveau correctement après deux années irrégulières, où les mesures sanitaires ont poussé le secteur du loisir à fermer plusieurs fois et surtout plusieurs mois. " On n’a pas encore retrouvé le niveau de 2019. Il y a un léger impact avec le coût de la vie qui augmente. Mais il faut se satisfaire du retour de cette bonne dynamique ", estime Sébastien Millecam. " On avait avalé de travers les mesures sanitaires inappropriées et l’aide ridicule promise au secteur. Aujourd’hui, je préfère aller de l’avant et continuer à développer des jeux. "

L’an dernier; le Mouscronnois a notamment inventé BattleVirus, un mode de jeu coopératif où les pilotes affrontent ensemble un virus qui se répand comme une traînée de poudre (tiens donc)." Il séduit particulièrement les entreprises. On développe aussi la deuxième version du BattleFoot, plus aboutie. " Bref, Battlekart continue d’évoluer encore et encore…