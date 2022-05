Escapade dans la vallée de la Dendre, avec la Maison du Tourisme

Chaque année en période estivale, la Maison du Tourisme propose une sortie à vélo accessible au plus grand nombre. "Après avoir organisé une quinzaine de balades autour de Mouscron, nous avions un peu épuisé tous les itinéraires possibles, sourit Pauline Vanderbeke. Ainsi, depuis quelques années, nous étendons notre territoire de découverte à toute la Wallonie picarde et à ses alentours. Nous avons déjà proposé des balades à Comines-Warneton, Ypres, Ellezelles, Silly, Belœil." Avec cette édition 2022, la Maison du Tourisme souhaite emmener les participants à la découverte de la vallée de la Dendre, d’Ath en passant par Lessines. Plusieurs dates sont prévues au départ d’Ath: le 26 juin, le 10 juillet, le 24 juillet, le 28 juillet, le 11 août. "De la source à l’embouchure, la Dendre relie des paysages champêtres et pittoresques. Tout au long des 42 kilomètres, nous sillonnerons les anciens chemins de halage, les routes de campagne, mais aussi les bois et les carrières, en partant également à la découverte de l’histoire et du folklore de la Cité des Géants et de la ville natale du peintre René Magritte."