Sur le site du Futuro, ce pôle sportif est budgétisé à 15 millions d’euros. La Ville espère, de fait, décrocher des subsides importants de la part des autorités compétentes, même avec un club relégué chez les amateurs? " De nombreux jeunes suivent un cursus études-football, mais l’école des sports, ce n’est pas que le ballon rond ", rappelle David Vaccari.Mouscron peut compter sur la Squadra (futsal), les Dauphins (water-polo) et d’autres disciplines qui attirent la jeunesse ou ambassadeurs locaux.

Mais rien de comparable avec le football." Le Canonnier, c’est notre cathédrale. Perdre un club à haut niveau, c’est fortement dommageable et ça peut provoquer des dommages collatéraux. Mais n’oublions pas que le club a déjà vécu une situation aussi critique en 2009. Situation surmontée sans trop de dégâts ."

«Avec ou sans l’Excel, le projet tient la route»

Selon les ministres Willy Borsus et Adrien Dolimont, l’école des sports est totalement indépendante de l’Excel Mouscron. " Le projet est forcément plus beau est plus porteur avec un club en première division, mais il est autonome.Avec ou sans l’Excel, la future école des sports tient la route ", rassure David Vaccari.

Le défi sera de pouvoir attirer et former les jeunes dans toutes les disciplines de ce futur établissement, y compris le football, qui perd sa principale vitrine locale… pour le moment."Mouscron restera une ville de foot. Cette situation doit confirmer une chose: il est plus que temps de s’appuyer sur le Futurosport, sur les forces vives locales qui n’ont pas été assez exploitées.Le Gouvernement wallon sait faire la part des choses et les ministres sont parfaitement conscients du potentiel du Futurosport et du projet de l’école des sports", conclut l’échevin de l’instruction publique.

Si tout se passe bien d’ici là, le projet doit logiquement voir le jour en juin 2026.