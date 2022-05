Mouscron: les voitures bannies du centre-ville le dimanche 15 mai

Passage incontournable de l’événement? Le village mobilité qui se situera sur la Grand-Place avec une quinzaine de chalets dont des exposants originaux comme Zafi Cycles, fabricant de vélos en bois made in Forêt de Soignes, Bicloo, l’entreprise locale qui offre une seconde vie aux chambres à air en les transformant ou encore Ozo, qui transforme des bicyclettes classiques en vélos à assistance électrique. " Vous y retrouverez aussi les services de la Ville comme Handicontact (et ses deux vélos adaptés) ou le CCIPH. "

Pour animer cette journée festive, pas de bruit de moteur donc, mais des musiciens. Les concerts débuteront à 15h avec Los Tchilis, suivis des Tritons Futés et du Zénith Cover Band. Mais l’animation sera aussi sportive grâce à une balade à vélo familiale de 24 kilomètres organisée par le Cyclo Club Mouscron. Et pour ceux qui sont plus à l’aise uniquement avec des baskets, le Service des Sports organise une Mobi’Run. " Il y a deux distances, 10 et 20 kilomètres, soit une ou deux boucles autour du centre et du Bois Fichaux ", précise Kathy Valcke. Un tracé accessible aux PMR complété aussi par Je cours pour ma forme, dont le départ aura lieu quinze minutes après la Mobi’Run (10h15).

À la Rénovation urbaine , un espace dédié aux enfants permettra aux jeunes de se défouler avec une activité karting (pour les 4-6 ans) et karting Mario Kart pour les plus grands, mais aussi bien d’autres activités à faire en famille avec le Centre Marcel Marlier (customisation de vélos) et le MUSEF (parcours en sabots d’époque). Rendez-vous aussi à la rue de Bruxelles avec le village sécurité de 9h à 18h (prévention alcool au volant oula voiture tonneau de la police locale) et une initiation au roller.

Puisque la fête doit être contagieuse à tout le centre-ville, des jeux gonflables seront installés sur la place Picardie et le parking Métropole sera investi par la Cellule Energie qui mettra " 20 véhicules électriques à l’essai et 20 autres en statique ", assure Emmanuel Fontaine. Sur le parking haut du CAM , ce sera espace ginguette avec terrains de pétanque, animations musicales et le village des brasseurs, constitué de breuvages locaux. Enfin, le parc communal accueillera le service des affaires sociales, l’arrivée du parcours du cœur de la Ville de Tourcoing ou la course de vélo cargo.

Vingt services communaux sont mobilisés pour cette journée macchina non grata dans le centre-ville. " Enfin Mouscron sans voiture ", estime Brigitte Aubert. " On souhaite réitérer l’expérience une fois par an et débriefer après cette édition. Peut-être qu’on élargira le périmètre pour les prochaines années. " D’où un programme ambitieux et des animations gratuites, exceptées pour la Mobi’Run.