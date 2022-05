Retrait tous les jeudis, entre 17h30 et 19 h

"Sur cette plateforme, il y a un catalogue des producteurs locaux proposant légumes, viandes, jus, bières, thés, crèmes hydratantes… À chaque fois, on a jusqu’au mardi minuit pour commander et effectuer le retrait le jeudi, entre 17h30 et 19 h. Même si on sait depuis le départ qu’on devra quitter le site à la fin des travaux, on est content d’y être car tout le monde passe par la rue de la Station, sait où se situe l’ancien bâtiment des finances lorsqu’on en parle et c’est facile d’accès, on trouve souvent de la place. Avec son vélo-cargo, Pignon sur rue peut aussi livrer à domicile ou directement auprès des entreprises de Mouscron" , insiste Chloé Ameye, la bénévole, tout en expliquant comment se répartissent les financements: "80% du prix reviennent aux producteurs, 8% reviennent à l’association soutenue par la Ruche.La nôtre est l’AISBL engagée dans l’aide aux enfants malades C Pour Eux d’Émilie Renard et 12% pour la Ruche qui dit oui, c’est-à-dire pour la gestion de sa plateforme, la comptabilité…"

Trois producteurs régionaux mis en avant

Notre interlocutrice indique qu’elle a une clientèle très régulière mais qu’elle aimerait l’étendre un peu plus encore. "Pour ce faire, le jeudi 12 mai au moment des retraits, on va organiser notre troisième dégustation, des crêpes. Elle sera ouverte à tous pour nous découvrir. Afin que chacun puisse échanger et mettre un visage sur nos producteurs et que ces derniers aient une belle visibilité, on n’en invite que trois: la boucherie Vens de Leers-Nord, la ferme Fauvarque de Lamain et Zoeusf Best de Thieulain" , conclut Chloé.

