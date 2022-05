À 18 jours, le jeune Owen déjà la star du plateau de tournage

"C’est le parrain d’Owen qui nous a mis le pied à l’étrier, explique le papa Maxime Vercaemst. Il a pour habitude de faire des figurations dans des publicités ou des films, et il nous a fait part d’une annonce qui disait qu’une équipe de tournage recherchait un nouveau-né pour un rôle dans un film. Au départ, nous étions un peu sceptiques, mais nous avons finalement décidé de nous lancer, nous disant qu’on verrait bien où cela nous mènerait…"

Un prématuré qui attendait son heure de gloire

Le 28 mars dernier, tout s’est accéléré. Les parents apprennent que le jeune Owen a été sélectionné pour le tournage et qu’ils sont attendus deux jours plus tard pour la captation des images. Cette date les fait d’ailleurs sourire. "Owen est venu au monde un peu prématurément, avec deux semaines et demie d’avance. Nous, on pense qu’il a voulu naître plus tôt, car il savait qu’il devait tourner dans son film" , plaisantent les parents.

«Owen était la star sur le plateau»

"The Pod Génération", c’est l’histoire d’un futur proche dans lequel les gens seraient capables de concevoir un enfant dans un utérus extérieur. Dans ce film franco-belge, sous la direction de la réalisatrice française Sophie Barthès ("Madame Bovary") nous devrions apercevoir le nouveau-né deux ou trois fois à l’écran. Lors du tournage, son nom faisait déjà sensation sur le plateau. "Lorsque nous devions quitter la loge et venir avec le bébé pour tourner une scène, tout le monde se mettait à chuchoter et on entendait le nom d’Owen résonner dans toute la salle, confie Lindsay, la maman. Les conditions de travail étaient optimales et une sage-femme était également présente afin de s’assurer que notre bébé soit accueilli dans les meilleures conditions."

Sous le regard attentif de la réalisatrice, tout s’est donc déroulé à merveille. Cette dernière ne manquait d’ailleurs pas d’exprimer sa joie à Lindsay et Maxime lorsque la prise d’images lui convenait, pour le plus grand bonheur des parents.

Un body dédicacé comme souvenir

Bien que les acteurs étaient fort peu accessibles compte tenu de leur emploi du temps surchargé, Maxime et Lindsay se disent heureux de l’expérience qu’ils ont vécue lors de ce tournage. Des souvenirs plein la tête, ils racontent: "Nous avons pu un peu discuter avec Émilia Clarke, en anglais bien sûr, et nous étions ravis, car elle était très ouverte et agréable avec nous. Elle nous a même dédicacé un body, que nous gardons précieusement comme le souvenir d’une chouette expérience passée."