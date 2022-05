Ce Mouscronnois ira jusqu'à Compostelle pour Rose

Parti de Mouscron à pied jusqu’à la gare de Tourcoing, le sexagénaire a véritablement débuté son périple dans le Gard, où il a rejoint Arles pour sa première nuit loin de la cité des Hurlus.

1.700 kilomètres l’attendent à travers le sud de la France et le nord de l’Espagne." Je traverserai Montpellier, Castres, Toulouse, Auch, Pau avant de rejoindre l’Espagne par le col du Somport (1.632 mètres d’altitude), puis le Camino Francés jusqu’à Santiago de Compostela, qui ne marquera pas la fin de mon voyage.Je marcherai jusqu’à la mer pour accomplir les cent derniers kilomètres de mon voyage. "

1.700 kilomètres à pied, ça use, ça use..

Pourquoi partir d’Arles?" J’ai déjà fait deux des quatre chemins les plus empruntés de l’Hexagone: Tours et Vézelay. Il m’en restait deux, dont celui de cette année. "Le dernier sera le plus beau, celui qui part du Puy-en-Velay pour rejoindre Saint-Jacques, qui abrite le tombeau de l’un des douze apôtres du Christ." Le dernier tracé, ce sera pour 2024 et mes 69 ans ", annonce le Mouscronnois.

À raison d’une trentaine de kilomètres par jour, Jean Claude devrait rallier la cité millénaire à la fin du mois de juin." Mon expérience me permet de gérer mes efforts et mon temps.Je m’entraîne quotidiennement depuis un mois, à raison d’une vingtaine de kilomètres par jour et avec un sac à dos de 12 kg.Ça tirait un peu sur les épaules au début mais on finit par s’y habituer. "

Je marche seul chantait Goldman.Jean pourra fredonner cet air qui fleure bon les années 80 pendant 1.700 kilomètres. À vrai dire, il ne sera seul que dans ses chaussures de marche.

Cet habitué des longues distances a coutume d’inclure l’ASBLRose dans ses défis.Rose, c’est sa filleule, une jeune Mouscronnoise de treize ans atteinte d’ichtyose, une maladie rare de la peau qui nécessite un traitement contraignant." Je suis prêt physiquement et mentalement.Le fait de marcher pour Rose et son association me donne une motivation supplémentaire. " Loin des yeux, près du cœur, Jean sera soutenu à distance par les membres de l’ASBL, à défaut d’être accompagné sur les chemins de France & de Navarre." Chaque personne qui le souhaite peut faire un don libre sur le compte de l’ASBLRose ou même offrir un cent par kilomètre parcouru (soit 17 euros à la fin de l’aventure). "

Une aventure qui se terminera au bout du bout de l’Europe, le long de la côte Atlantique, où il n’y a pas un Orval à des kilomètres à la ronde.

Mais promis, Jean Claude se rattrapera une fois qu’il sera de retour au bercail…

Comment se porte Rose? " Elle grandit et entre dans l’adolescence ", répond Bernard Vandenbroucke, son papa."E lle a treize ans et ne s’inquiète pas beaucoup du regard des autres.Enfin moins que nous ."

Parmi les nombreux dommages collatéraux de la crise sanitaire, les recherches pour soigner les personnes touchées par l’ichtyose ont été considérablement freinées." Elles reprennent petit à petit.Notre plus grand espoir, c’est de trouver un traitement plus efficace ", confie Bernard. Pour l’heure, Rose doit appliquer une pommade sur sa peau deux fois par jour. Un rituel " contraignant " que la jeune Mouscronnoise aimerait parfois zapper.

Dans le but de récolter des fonds pour l’association et la recherche, l’ASBLorganise une marche solidaire le samedi 11 juin prochain au départ du Sacré-Cœur (de 9h à 11h). Un retour d’un mouvement de solidarité en présentiel après deux années très compliquées…