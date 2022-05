Le lieu choisi?Le Parc National des Calanques, au sud de Marseille. La date?Fin octobre-début novembre 2022. Le projet?Plonger dans la Méditerranée avec un fauteuil roulant adapté, conçu par les élèves de l’ICETà Herseaux.

Atteinte par une myopathie depuis 2005, Marjorie se déplace en béquilles, sa jambe droite est paralysée.À l’époque, un médecin la donnait même perdue pour la vie." Personne ne décide à ma place du temps qu’il me reste ", rétorquait la Mouscronnoise au caractère bien trempé.

Perdu pour le sport alors?" Je déteste le terme handicapé, qu’on associe encore parfois à l’image d’une personne grabataire.Vivre avec un handicap ne signifie pas qu’on ne peut plus rien faire, qu’on ne peut pas repousser ses limites ", estime Marjorie. Dont acte.

En 2016, elle venait à bout d’un sommet de la chaîne des Pyrénées (et d’un glacier), escaladé avec ses béquilles. Trois ans plus tard, elle participait au championnat de France de CrossFit. Désormais, ce n’est plus en montagne qu’elle "crapahute" mais en dessous du niveau de la mer, au large des Calanques.

Pour l’aider à réaliser ce troisième défi d’envergure, son meilleur compagnon sera un fauteuil roulant adapté à la plongée sous marine, avec un pédalier à bras relié à une hélice et des ailes en plexiglas pour se donner des allures de raie manta." Avec les bouteilles d’air, l’équipement pèse 35 kg.Il faut aussi prévoir un système pour bloquer ma jambe droite pendant la plongée, mais que je peux débloquer rapidement en cas de problème ", poursuit Marjorie.

«L’ivresse des profondeurs»

Le prototype est en construction dans les locaux de l’ICET, bichonné par les élèves de la section métallier-soudeur. Il doit normalement être fini avant la fin de l’année scolaire, pour permettre à la Mouscronnoise de prendre ses marques lors des sessions d’entraînement." C’est un défi que je veux réaliser depuis deux ans. Le confinement a considérablement freiné le processus mais je m’entraîne pour le réaliser, dans la fosse artificielle de la piscine Nemo 33 à Bruxelles et dans la carrière de Barges, en pleine nature. Ma formation me permet de plonger jusqu’à 30 mètres de profondeur. "

Quand on lui demande pourquoi se fixer le défi d’explorer le littoral des Calanques en fauteuil roulant, Marjorie explique qu’elle se sent " plus légère dans l’eau " et qu’elle a " toujours été attirée par l’ivresse des profondeurs. "

Une Jacques Mayol en fauteuil, à la sauce hurlue puisque l’aventure marseillaise de Marjorie réunit le savoir-faire d’une école herseautoise, des sponsors de l’entité.Les bénéfices seront d’ailleurs reversés à l’Envol, pour améliorer le quotidien des hébergés.

La Mouscronnoise quittera sa terre natale le 29 octobre pour réaliser ce défi, pas son dernier." Dans un coin de ma tête, je veux m’attaquer au GR20 en Corse et à l’ascension du Mont-Blanc. J’ai besoin de ça pour vivre, pour prouver qu’un handicapé peut accomplir de belles choses s’il y croit et s’il ne s’interdit pas d’y croire. "

" Qu’est ce que je peux faire de plus fou que l’ascension d’un glacier? " De la réflexion de Marjorie est née ce projet, qui inclut le savoir-faire de quelques élèves de l’ICET." Faire intervenir des Mouscronnois pour m’aider, c’est important.J’ai une confiance aveugle en eux ", explique l’intéressée. Les jeunes s’investissent dans ce qu’ils estiment être " un projet concret " et réalisé " pour la bonne cause. "

Le directeur de l’ICET Tristan Beatse souhaite d’ailleurs récupérer le fauteuil une fois le défi terminé. " Il sera un symbole de ce que nos étudiants peuvent accomplir et servira de fil rouge pour donner ou redonner confiance à nos élèves. " En septembre 2023, L’ICET devrait d’ailleurs ouvrir une section handisport, un grand pas en avant pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap et que l’échevin David Vaccari voit comme un " message d’espoir ".Un espoir que Marjorie véhicule depuis six ans désormais, des Pyrénées aux Calanques…