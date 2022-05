Mouscron: la Frégate fête son quart de siècle ce samedi

©EdA

En 2004, la structure est reconnue "centre de jeunes" par la Fédération Wallonie Bruxelles. et peut désormais trouver son rythme de croisière autour de l’égalité des chances." Un thème logique puisque nous nous sommes implantés dans un quartier populaire ", indique Frédéric Admont. La Frégate s’est développée étape par étape, a grandi en même temps que ses membres. " En 25 ans, nos missions ont évolué en même temps que les besoins et les envies de notre public.Notre réussite, c’est de compter sur une belle mixité culturelle avec les jeunes du quartier, de foyers ou issus des communes limitrophes attirés par nos stages ou nos ateliers. " Les autres réussites?Avoir su créer ou accompagner de nombreux projets qui font vivre Mouscron et peut-être avoir réussi à traverser l’interminable crise sanitaire sans trop de fracas. " On pourrait croire que la longévité de notre structure nous aurait permis de ne pas trop subir, mais ce fut des moments compliqués. Entre la fermeture, la première réouverture, la refermeture, le port du masque, l’accueil réservé aux moins de douze ans, on a reçu un gros coup dans la figure et on le ressent encore maintenant.Les jeunes commencent seulement à revenir, sauf certains qui ont radicalement changé leurs habitudes. "

Le street-art, emblème de la Maison de Jeunes

Depuis une dizaine d’années, la réputation de la MJ dépasse les frontières du Nouveau-Monde grâce à l’investissement d’Elaine Deroose pour l’art urbain. On ne compte plus les fresques murales venues embellir certains espaces bien ternes de la cité des Hurlus, qui ont retrouvé des couleurs grâce au talent des jeunes de la MJ.

©EdA

Si le premier mur d’expression de Mouscron a été inauguré fin mars, c’est aussi grâce à l’abnégation de la Frégate, qui a gardé le cap quand le street-art n’était pas du tout une priorité (voire une option sérieuse) pour les autorités communales. " Sur ce thème, je suis convaincue qu’on peut avoir plus de reconnaissance et de collaboration avec la Ville de Mouscron.De notre côté, on ne vise que l’émancipation de nos jeunes.Ils veulent s’exprimer.On en voit certains éclore et ça nous encourage à continuer ", poursuit Elaine.

À continuer d’écrire une histoire entamée en 1997." On espère que ce n’est que le début ", reprend Frédéric." Malgré la grandeur de nos locaux, certains ateliers sont à l’étroit. En exploitant le grenier, on pourra peut-être donner de meilleures conditions aux jeunes qui fréquentent la MJ. "

Du tournoi de pétanque au blind-test

Les festivités débutent à 10h30 par le tournoi de pétanque, qui peut accueillir jusqu’à 40 équipes.Châteaux gonflables, Biblioroule, pêche aux cadeaux ou encore la zone créative et le stand d’Estrella, le programme nécessite la fermeture de la rue du Nouveau-Monde pendant une partie de la journée.À partir de 16 heures, des activités musicales (danse hip-hop, flash mob et percussions) se dérouleront jusqu’au blind test, qui aura l’honneur de clôturer ce 25e anniversaire!

La journée sera aussi dédiée aux inscriptions pour les stages de la Frégate.