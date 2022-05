Mouscron: un cheval décède après s’être encastré dans le pare-brise d’une voiture

C’est un accident peu banal qui s’est déroulé ce dimanche matin, vers 5 heures, sur la Route de la Laine à Mouscron. Plusieurs chevaux se sont enfuis de leur prairie située à proximité et l’un d’eux s’est retrouvé sur la voirie. " Nous avons été avertis que des chevaux étaient en balade sur la route Express. On ignore à ce stade si cette fuite a été causée par un acte volontaire ou une défectuosité technique de l’enclos. Les policiers sont intervenus pour gérer la situation et c’est à ce moment qu’ils ont entendu le bruit d’un impact un peu plus loin ", nous expliquait ce dimanche matin Magali Delannoy, la porte-parole de la police de Mouscron.