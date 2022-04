Serenity à Mouscron : ce fut une ambiance feutrée de bien-être au Centr'Expo !

Le week-end dernier s’est tenu, en la salle verte du Centr’expo, le salon Serenity. Nombre de stands, axés sur le bien-être, la santé, le bio ainsi que la voyance ont accueilli des visiteurs enchantés et intéressés. Deborah Devooght, organisatrice du salon, était heureuse et plus que satisfaite, dimanche. « Il faut avouer que le bonheur de se revoir entre exposants, de rencontrer et conseiller avec passion des visiteurs curieux et réceptifs s’est ressenti lors de cette véritable « résurrection ». Sans être submergés, c’est un flot continu qui a déambulé au creux des stands incitant au mieux-être. » Un moment ô combien relaxant et véritablement enchanteur, que ce salon Serenity.J.H.