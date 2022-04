Mouscron: Jérôme Breyne a eu l’hommage qu’il méritait (photos)

Pompiers de Mouscron, de Bruxelles et même de France étaient présents. La seconde famille de Jérôme lui restera éternellement fidèle. ©EdA

Jérôme Breyne était happé par la maladie, le 30 mars 2020. En pleine pandémie. En plein confinement.

Comme pour de nombreuses familles endeuillées à cette période, quoi de plus révoltant que de ne pas pouvoir dire "Adieu" à celui qu’on apprécie?

L’hommage des collègues. ©EdA

Cependant, la famille de Jérôme avait fait une promesse: il aurait droit à une "vraie" messe.

La parole a été tenue: c’est avec émotion que son noyau proche est allé se recueillir au cimetière de Luingne où il repose.

Ensuite, une messe rassemblant celles et ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin s’est tenue au sein de l’église Saint-Barthélemy.

Les deux grandes échelles étaient déployées. Les nacelles rassemblées tendaient une photo de Jérôme. ©EdA

Avant ce rendez-vous mené par le doyen principal, les pompiers belges et français mais aussi une partie du commissariat de Mouscron qui avait le plaisir de côtoyer Jérôme sur les interventions mais aussi en dehors ont tenu à lui rendre hommage sur la Grand-place de Mouscron.

L’hommage des collègues. ©EdA

Jérôme, ce bon samaritain

Dans l’église, sa photo trônait entre ses deux casques. Sur un écran géant, les clichés d’une trop courte vie ont défilé. L’abbé Michel Vermeulen a rappelé qu’au regard du monde présent, Jérôme ne nous avait pas forcément quittés le 30 mars 2020…

L’homme d’église a aussi très justement fait un parallèle avec la parabole du Bon Samaritain, donnant un sens concret à cette allégorie. "Et moi, qu’est-ce que je fais de ma vie? Je fais comme Jérôme? On ne peut pas sauver le monde autour de soi mais nous pouvons chacune et chacun le transformer autour de nous, pour qu’il soit plus beau…"

L’église Saint-Barthélemy était à peine assez grande pour pouvoir accueillir tout le monde… ©EdA

Plusieurs discours ont ponctué la réunion: sa maman Joëlle Hommé est revenue sur les passions du foot, des pompiers comme son papa — " Tu y as trouvé ton chemin et quel chemin!" , de l’ETM — "Une famille en or pour toi et Amandine" et bien sûr chez Warriors Against Cancer.

«Un départ de la caserne se fait à six hommes mais, pour nous, il se fait toujours à sept…»

Amandine avec qui il a partagé de nombreuses années de vie et a eu deux enfants, Tom et Scott, a parlé de "mon étoile" , celle qui a "mené un combat perdu d’avance mais tu n’as jamais baissé les bras" . Elle a évoqué en filigrane la vie vécue et ce que le couple s’était dit pour la vie à venir en l’absence de l’un des deux…

Son collègue hurlu Maxime Dessauvages a parlé du sergent, du collègue, de l’ami. "Il était déjà pompier bien avant d’entrer en fonction, a-t-il assuré tout en soulignant sa grande disponibilité. Il incarnait le feu sacré des pompiers." Maxime a encore insisté sur cette joie de vivre "qui garantissait le véritable esprit de camaraderie" et assure que, même si chaque départ de la caserne se fait à six, ils sont toujours sept dans le camion… Jérôme est donc toujours bien là.

Un collègue de Bruxelles aura eu également de beaux propos très empreints d’humanité, de même que son frère, Guillaume Breyne, ou encore le chef de la zone de police de Mouscron et grand proche de Jérôme: Jean-Michel Joseph a évoqué quelques anecdotes et n’a pas manqué d’affirmer que cette amitié resterait éternelle…

En peloton mais aussi par l’entremise de leur chef de zone, la police a également tenu à rendre hommage à un homme qu’elle côtoyait lors des interventions ou de façon plus privée. ©EdA

L’adage qui veut que ce soient souvent les meilleurs qui partent en premier a malheureusement été respecté. Mais aujourd’hui qu’il n’est plus là physiquement et face à l’impressionnante foule rassemblée pour ce concentré de positivisme qui a eu la chance de le côtoyer, ce n’est certainement pas des cœurs qu’il partira de sitôt.

Policiers et pompiers réunis avant la célébration. ©EdA

Merci Jérôme.