Mouscron: deux voitures partagées pour faciliter l’accès aux véhicules motorisés à moindres frais (vidéo)

Mouscron devient la treizième ville wallonne à collaborer avec Cambio pour proposer un système de voitures partagées.Deux véhicules sont installés sur des places prévues à cet effet, au niveau du parking bas du CAM. " On y pensait depuis un moment ", avoue l’échevine Marie-Hélène Vanelstraete.Tournai et Courtrai ont déjà adopté ce système en plein essor.Avec 143 voitures en Wallonie et bien d’autres points en Flandre et à Bruxelles, le réseau est déjà bien développé. Depuis vendredi, il l’est encore davantage avec la cité des Hurlus." Pourquoi n’a-t-on pas opté pour deux emplacements près de la gare?Dans ce quartier, les travaux vont durer un an et demi. Nous opterons pour deux voitures supplémentaires à la fin du chantier de la gare si nous constatons que les deux premières, installées en bas du CAM, sont fréquemment utilisées ", poursuit l’échevine.