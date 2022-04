Opération de printemps du 5 au 8 mai à Mouscron: «nettoyer les Blommes et les autres lieux de vie»

Les participants choisissent leur date et leur parcours, avant de recevoir du matériel et de partir à la chasse aux déchets." Nous sommes persuadés que ces quatre jours servent de prise de conscience du travail des agents du service propreté (parfois ingrat), de l’importance d’avoir un environnement sain et malheureusement, de la négligence de certaines personnes ", poursuit l’échevine.

Des volontaires effacent les traces laissés par certains souillons. ©EdA

Si la commune a choisi le quartier des Blommes pour y donner son point presse, ce n’est pas innocent. Il s’agit d’un quartier densément peuplé, mais aussi de l’un des endroits les plus touchés par le manque de propreté et les dépôts sauvages, " comme au Mont-à-Leux ou près de la frontière ", constatent les membres du service propreté.

Pour s’attaquer à ce phénomène récurrent, la Ville de Mouscron veut mobiliser les employés de l’administration pour aider les résidents du quartier des Blommes à " nettoyer leur cadre de vie, trop souvent souillé par le manque de civisme de certains ", le samedi 7 mai de 10 à 12 heures." Nous espérons, par le biais de ces journées symboliques, sensibiliser l’ensemble de la population mouscronnoise à la propreté en ville ", indique Ann Cloet. L’ambition est aussi de rompre avec la mauvaise image de ce quartier.

Sur la bonne voie

Depuis deux ans, les efforts de la commune commencent à payer. À la multiplication des Points d’Apport Volontaire s’ajoute la fermeture de la déchetterie (en mai 2020).Conséquence? Une deuxième baisse consécutive de la tonne de déchets produits et traités en terre hurlue, de l’ordre de 17,6% entre 2020 et 2021." Par habitant et par an, cela représente 144 kg de déchets contre 199 kg en 2020. "À nous tous de faire en sorte que ce chiffre continue de baisser d’année en année.Seule une conscientisation de nos gestes au quotidien en faveur de l’environnement nous permettra de le faire diminuer, encore et encore ", estime Laurent Vanschamelhout, de la Cellule Environnement.

Un apéro sera offert à tous les participants et à tous les riverains du quartier des Blommes, samedi midi.Les locataires de la Société de Logement en feront partie. " S’investir dans ce type d’opération, c’est le meilleur moyen de voir le travail que cela représente et de se conscientiser ", concluent pragmatiquement les organisateurs de cette campagne de nettoyage.