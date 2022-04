La Ressourcerie de Mouscron fête ses dix ans: «on répond toujours à un besoin»

©EdA

C’est dans ce contexte que naît la Ressourcerie mouscronnoise. Collecter, trier, recycler, valoriser, offrir une nouvelle vie, c’est la philosophie de l’ASBLLe Carré depuis 18 ans." Les sceptiques n’y croyaient pas beaucoup.Mais dès le début, elle a très bien fonctionné. Au point de provoquer rapidement la suppression des encombrants. "

679 tonnes collectées en 2021

En 2012, deux engagés travaillaient pour la structure.Ils sont treize aujourd’hui, en plus des quinze travailleurs du CPAS (en article 60). " Il faut bien ça pour faire tourner le magasin, le centre de tri et récolter ce dont les gens se séparent ", indique Samuel Colpaert, gérant du site de Mouscron.

Il faut bien ça aussi pour s’occuper des 679 tonnes de biens collectés par an (contre 145 en 2014)." 70% de ces biens sont réutilisés, 20% sont recyclés et 10% finissent dans les déchets. Les gens sont assez respectueux. On doit parfois jeter des vêtements ou de la vaisselle, mais ce n’est pas si fréquent. " Autre constat positif: les Hurlus ont pris le réflexe de passer par la case Ressourcerie avant d’aller au recyparc.

Une dynamique n’ont pas enrayée le confinement et les deux fermetures du printemps et de l’automne 2020." On n’a pas collecté pendant cette période, sous peine d’être débordé et d’être dans l’impossibilité de vendre, étant donné que le magasin était fermé.Mais dès la réouverture, les clients sont revenus. "

«Par nécessité ou par philosophie»

Un comptage faisait état de 300 visiteurs journaliers après le confinement. Preuve qu’il y avait une demande. " Pour certains, c’est par nécessité de faire des achats d’occasion à prix réduit ou d’arrondir les fins de mois.Pour d’autres, c’est par philosophie ou par éthique ", poursuit Samuel Colpaert.

En dix ans, la Ressourcerie a réussi son ancrage local, avec l’aide de ses partenaires.Au point d’aborder les mois à venir avec ambition. " On élargit nos horaires d’ouverture à partir du 9 mai (lundi au vendredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h) et on va prochainement ouvrir un point vélo, pour la réparation et la location, sur le modèle de ce qui se fait à Tournai et Ath. "

Concert et ateliers

Le programme de la journée anniversaire? Les festivités commencent en musique à 10 heures avec Marino Punk puis se poursuivent à 14h30 avec Little Legs.

La Ressourcerie proposera aussi 10% de réduction sur tous les articles du magasin, une visite du potager urbain situé à l’arrière du bâtiment. La Cellule Environnement propose un atelier création de luminaires récup (sur inscription) et un stand développement durable, pour connaître l’avis des Hurlus sur le Mouscron de 2030.Restaurations autour du bar et du barbecue, festivités gratuites.