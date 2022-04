« 43 réfugiés ukrainiens ont été accueillis sur l'entité mouscronnoise »

La vague n’est donc pas là, du moins pas pour le moment… mais la guerre est loin d’être terminée, et une circulaire envoyée aux Communes indique que la priorité n’est pas d’héberger ces réfugiés dans des halls, des centres… Il faut donc comprendre que le Centr’Expo envisagé dans un premier temps n’est plus l’option favorisée. "Notre cellule communale étudie donc actuellement d’autres pistes, les logements collectifs comme les hôtels, les auberges… sont à privilégier" , a conclu MmeAubert.

La solidarité envers le peuple ukrainien touché par la guerre reste de mise dans la cité des Hurlus.

Le jeudi 5 mai, la zone de secours de Wallonie picarde acheminera un quatrième convoi en direction de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

La Ville de Mouscron invite à nouveau la population qui le souhaiterait à participer à cet élan de solidarité en déposant des dons à l’accueil du Centre administratif (rue de Courtrai, 63), entre 8 et 12h et entre 13h30 et 17 h en semaine, de 9 à 12 h le samedi matin, via le parking haut.

Les besoins les plus urgents sont les suivants:

- produits d’hygiène (shampoing, savon, langes, serviettes hygiéniques, etc.)

- nourriture

- slips, soutiens-gorge, chaussettes et tee-shirts (à l’exclusion d’autres types de vêtements), pour adultes et enfants.

Sollicités lors du dernier appel aux dons, les médicaments ne sont plus recherchés de manière générale.

La date limite pour déposer les dons au Centre administratif est fixée au lundi 2 mai, à midi.