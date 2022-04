1. Mise à l’honneur

Qu’ils soient issus de la boulangerie, de la céramique, de la brique… La Ville de Mouscron a mis à l’honneur huit lauréats du travail: Vincent Bernard, Yves Cleenwerk, Luc Debouvrie, Serge Desitter, Yvon Govaere, Hughes Quattanens, Jonathan Vanassche et Grégory Yzebaert.

2. Rue du Christ scindée en 30 minutes et 2 heures

La rue du Christ, depuis le carrefour de la rue du Nouveau-Monde jusqu’au parking des Arts, passera prochainement en "Zone 30 minutes" pour la partie stationnement à gauche – elle sera bien visible avec un logo "Shop & Go" peint sur tout l’espace au sol – et en "Zone 2 heures" pour la partie stationnement à droite. De quoi interpeller FatimaAhallouch (PS) et Simon Varrasse (Écolo) sur cette disposition particulière. François Mouligneau et Laurent Harduin (Les Engagés) ont précisé qu’une double proposition de rue existait déjà à Courtrai et dans les pays scandinaves, que c’était une réponse à une forte demande des commerçants et que le timing permettra une rotation automobile adaptée tant pour le shopping court que long.

"Cette rue est un paradoxe, avec des voitures ventouses dans la rue et un grand parking en bas!" , a rappelé M.Harduin gérant le pôle "Développement commercial et innovation".

3. "Dossier nébuleux"

Nous évoquions récemment l’acquisition pour cause d’utilité publique d’une énorme villa de la Rouge Croix jouxtant le Futurosport. Le prix d’acquisition de la bâtisse par la Ville vient de chuter de 50000 € suite à un cambriolage. Mouscron ne doit plus payer "que" 670000 € pour en être propriétaire. Pour PS et Écolo, le vote fut négatif car c’est "un dossier nébuleux" .

4. Faillite sur chantier

Un chantier visant à créer six logements de transit est en cours. Cependant, l’entreprise d’électricité tournaisienne engagée a fait faillite. Le collège communal a donc résilié le marché en date du 28 mars pour pouvoir relancer un appel. La directrice générale, Nathalie Blancke, s’est voulue rassurante: la Ville n’a perdu "que" le cautionnement, soit 2650 €.

5. La liberté des toutous au parc

Le conseil a voté une zone de liberté pour les chiens. Elle est située dans l’extension du parc communal. Brigitte Aubert a précisé que c’était la première zone.D’autres sont annoncées.

6. Des abris à vélos

L’opposition a applaudi (et donc voté favorablement!) le futur placement de deux grands abris à vélos, à la gare d’Herseaux et au parking Métropole. La bourgmestre a indiqué que la facture de près de 117000 € serait subsidiée à hauteur de 80% par le Plan d’investissement Wallonie cyclable. Rebecca Nuttens (Écolo) a communiqué trois spécificités appréciables du dossier: ils pourront contenir une vingtaine de vélos, les modèles électriques pourront être rechargés grâce aux panneaux photovoltaïques sur le toit et l’accès sera aisé via une application pour smartphone et/ou une carte d’identité.

7. Règlement prévention (enfin) moins contraignant

Dans le cadre de la prévention incendie, Mouscron était l’une des rares villes où un passage des pompiers était imposé tous les 2 et 5 ans pour un contrôle des installations de gaz et d’électricité, impliquant des dépenses récurrentes en un laps de temps très court puisque les normes changent très vite. La Ville était trop stricte, cela a admis lundi soir. Les contrôles passent désormais à 5 et 10 ans. Mouscron adopte ainsi le règlement de prévention des zones de secours.

8. Stop aux vélos et trottinettes en hypercentre

À la demande de seniors et de commerçants du centre, il est désormais interdit de rouler à vélo et à trottinette sur la Place, la Rénovation et la Petite rue. La cohabitation ne semble plus possible, les incivilités sont légion, déplorent la bourgmestre et la police. Écolo et PS ont voté contre cette interdiction.Mouscron Populaire a préféré l’abstention. Rien n’est figé: si la situation redevient gérable, la Ville pourrait… rétropédaler.

9. Terrasses plus déployées comme durant la pandémie

Comme en d’autres villes, avec l’horeca ayant souffert de la pandémie et devant accueillir moins de clients à l’intérieur des bars, la Ville avait permis un élargissement des terrasses plus conséquent qu’à l’accoutumée lors du déconfinement. Simon Varrasse (Écolo) a souhaité savoir si l’avantage pouvait encore être réitéré cette année malgré la situation sanitaire moins inquiétante. Laurent Harduin a indiqué que ces allégements exceptionnels n’étaient plus d’application mais que le collège communal allait consentir à d’autres soutiens, notamment la fermeture totale de la Place, les dimanches d’été, pour que chacun s’approprie l’espace, même les cafetiers.