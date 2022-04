Le 24 février dernier, Marina a également décidé de quitter Kyiv, où elle travaillait avec des organisations internationales. Trilingue, elle vit désormais à Mouscron, où elle fait office de lien entre les locaux et les réfugiés." J’ai fait une partie de mes études en France ", explique l’intéressée quand on lui demande d’où elle tient son français pratiquement impeccable. " Dans le cadre de mon travail, je communique souvent en anglais et parfois en français. "

Des facilités qui l’aident à se faire une place dans sa nouvelle vi(ll)e. " Je veux surtout aider les personnes de ma communauté qui n’ont pas la chance de parler français.J’essaye de me rendre utile comme je le peux. Les journées passent un peu plus vite quand on trouve de quoi s’occuper ", indique-t-elle.

Si elle a quitté la capitale ukrainienne au début des bombardements, Marina n’a pas suivi l’itinéraire de ses deux compatriotes." P endant un mois, j’ai voyagé pour trouver refuge chez des amis en Roumanie, en Autriche ou en Suisse. J’ai décidé de rejoindre Bruxelles, une ville qui sert de siège à de nombreuses organisations internationales. Comme je parle français, ça m’aide. "

Marina a trouvé un logement temporaire et n’a pas été séparée de son mari, qui vit avec elle à Mouscron." Mes trois enfants vont aussi à l’école depuis peu, à l’institut du Sacré-Cœur. Je suis conscient d’avoir bien plus de chance que certains compatriotes. "