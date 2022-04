«Encore 121 lits disponibles»

Une crise que la commune gère depuis fin février via Brian Ghistelinck, coordinateur de tout l’aspect "Ukraine" pour la Ville de Mouscron. " Les tâches habituelles (incendie, accident) n’ont pas changé.Mais nous devons aussi servir de relais entre les Ukrainiens qui arrivent à Mouscron et les foyers qui se sont proposés pour les accueillir ", explique le secrétaire du service Planification d’urgence. Selon le dernier état des lieux dressé par les services communaux, on compte 43 ressortissants ukrainiens dans l’entité de Mouscron. " Aucun n’est encore reparti.Sur ces 43 personnes, il y a 19 enfants. Nous pouvons compter sur le soutien d’une cinquantaine de familles d’accueil.Présentement, il nous reste 121 lits disponibles chez les personnes qui se sont portées volontaires ", énumère le Mouscronnois.

«Toutes les situations ne se passent pas toujours bien»

Plusieurs services collaborent sur la question ukrainienne, dont les affaires sociales et le CPAS." Toutes les cohabitations ne se passent pas toujours bien. Raison de plus pour aller à la rencontre des accueillants avant l’arrivée des Ukrainiens et leur exposer le plus clairement possible les contraintes liées à cet engagement ", indique Vinciane Galloo, du service des Affaires sociales.

Accueillir à son domicile des personnes qui quittent précipitamment un pays en guerre, c’est une responsabilitéqu’aucun accueillant ne doit prendre à la légère." Nous les aidons si nécessaire et tentons de trouver une solution s’il y a un couac ." Bientôt, la Ville organisera aussi des moments de rencontre entre les familles d’accueil ainsi que d’autres entre exilés ukrainiens.