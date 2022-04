De Kiev à Mouscron: Olya et Oksana vivent «au jour le jour» dans leur famille d’accueil

Le choc est total pour les dix millions d’habitants de la capitale ukrainienne (qui n’en compte plus que 2,5 désormais). Les forces russes bombardent plusieurs zones stratégiques, y compris dans la banlieue nord de Kiev.

Le chaos règne alors dans la plus grande ville du pays, où les habitants qui font le choix de rester et de prendre les armes côtoient ceux qui fuient la guerre. Oksana et Olya aujourd’hui logées à Mouscron font partie de cet exode massif, de ces millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes qui ont mis le cap vers l’ouest. « Nous sommes parties à Lviv. À ce moment-là, nous pensions vraiment que le conflit n’allait pas durer », indique Olya.

Le premier vol direct vers l’Europe de l’Ouest

Elles y resteront un mois puis passeront la frontière polonaise. " Nous avons dormi une nuit en Pologne avant de nous rendre à l’aéroport de Cracovie pour choisir le premier vol direct vers l’Ouest de l’Europe et partir le plus vite possible. "

Le premier vol direct, c’était Bruxelles. Les ressortissantes ukrainiennes ont débarqué en Belgique fin mars. Elles ont transité par la capitale avant de rejoindre la cité des Hurlus. « Oksana et Olya sont arrivés à Mouscron par le premier bus, début avril », explique Patrick Sartorius. Le Mouscronnois s’était porté volontaire pour accueillir des réfugiés à son domicile. « Nous avons été prévenus à 16 heures qu’elles arrivaient à 19 heures. À peine de quoi nous laisser le temps de préparer le repas du soir. Nous avons annulé ce que nous avions prévu pour préparer leur arrivée. »

«Le retour à Kiev? Nous préférons ne pas y penser»

Depuis, Oksana et Olya s’adaptent à la vie mouscronnoise. Les deux enfants d’Oksana (5 et 11 ans) sont scolarisés depuis quelques jours au Collège Sainte-Marie. « Nous prenons aussi des cours de français deux fois par semaine », explique Olya. À ce titre, les Ukrainiennes s’estiment " chanceuses " d’avoir trouvé refuge dans une famille d’accueil dévouée, pour déposer les enfants à l’école ou à la gymnastique où ils ont été parfaitement intégrés aux autres jeunes licenciés. « Elles vivent sous notre toit et font partie de notre famille. Leur bien-être est notre priorité », confirme Patrick.

Pour Olya et Oksana, les nouvelles de Kiev arrivent quotidiennement. Dans une capitale meurtrie et en (lente) reconstruction, les deux jeunes femmes y ont laissé leurs maris, qui travaillent pour l’armée. « Ils nous disent que beaucoup de choses ont changé et que la ville fait un peu vide. Mais ils ont été témoins de l’accalmie depuis que les Russes ont quitté le Nord de Kiev. »

Quand pourront-elles retrouver leurs époux? Oksana et Olya ne préfèrent pas se projeter pour le moment. « C’est difficile de faire des plans. Nous ne souhaitons que la fin de la guerre et le retour au pays. Mais nous vivons au jour le jour et tentons de nous occuper pour ne pas trop penser à tout ce qui a changé ces deux derniers mois », conclut Oksana.