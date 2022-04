Comment vit-on le changement des rythmes scolairs à Rekkem et Espierres ?

À la Wijkschool Paradijs à Rekkem et à la Basisschool De Polyglot à Espierres, plus de 60% des élèves sont francophones et ont donc des familles, des activités extrascolaires, des loisirs, aussi calqués sur le nouveau rythme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des périodes de congé différentes de part et d’autre de la frontière, un casse-tête pour ces familles qui pourraient être tentées de recentrer toute leur vie en Wallonie…

"Lorsqu’on a annoncé cette réforme, les parents se sont montrés assez inquiets et s’interrogeaient sur le fait de devoir changer ou pas leurs enfants d’école, relève Ann Van Tieghem, directrice de la Wijkschool Paradijs. Mais, pour le moment, nous n’avons pas constaté de départs d’élèves; à voir si cela aura un impact sur les futures inscriptions, mais il est encore un peu trop tôt pour évaluer les conséquences de la réforme…

Je pense que le projet des parents de vouloir que leurs enfants apprennent le néerlandais dans les meilleures conditions sera sans doute plus fort que les éventuelles contraintes de ces calendriers scolaires différents et qu’ils vont faire en sorte de s’adapter et de s’organiser autrement. Il est en tout cas fou de se retrouver dans une telle situation dans ce petit pays qu’est la Belgique. Les politiques auraient dû prendre exemple sur nos enseignants et élèves qui ne font aucune différence entre les francophones et les néerlandophones!"

À l’école De Polygloot à Espierres, la directrice Marijke Desmet ne remarque pas non plus d’impact de la réforme sur le nombre d’élèves. "Mais, il faut que la Flandre s’adapte rapidement au calendrier de la Wallonie, insiste-t-elle. Si la réforme est une bonne idée pour le bien-être des élèves, il faut absolument que le calendrier soit le même pour toute la Belgique!"