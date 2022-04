Mouscron: pari réussi pour la guinguette de Matante Hortense! (photos)

Une initiative privée — "Matante Hortense" est connue dans l’entité pour ses ateliers culinaires pour enfants — qui a trouvé un incroyable écho auprès de la population mouscronnoise pour l’essentiel et qui n’aurait pas pu se faire sans l’aide unique et précieuse de sponsors et de bénévoles.

Des tonnelles, des stands, des foodtrucks… Tout était là pour que la fête soit réussie. ©EdA

Il fut étonnant de voir la foule affluer de toutes les rues environnantes et, loin des masques et du gel hydroalcoolique, le rendez-vous a montré à quel point il répondait à une attente. Le tout aidé par une météo au beau fixe.

Main dans la main, entre copains ou en poussant la poussette de la petite: ce sont des centaines et des centaines de personnes qui ont afflué durant tout l’après-midi vers le parc de l’église des Pères Barnabites.

Des tablées de familles, d’amis, de collègues… Mouscron la conviviale telle qu’on l’aime! ©EdA

Un écrin qui a fait du bien

Des sourires, des éclats de rire, des retrouvailles, des bières trinquées au son d’une musique sympathique, la mise à jour des derniers cancans… Les tablées à l’ombre du grand saule pleureur en bourgeons ou en bordure de la plaine Jeunesse et Santé ont bien vécu. Toutes les classes et tous les âges se sont mêlés.

Un village peuplé également de modules pour enfants et de stands d’artisans disséminés sur tout le site a permis à ses âmes d’apprécier cette belle visibilité donnée dans un cadre pensé, aménagé comme un cocon où il fut bon de se confiner…

Les enfants n’ont pas été oubliés. ©EdA

L’organisatrice, Nathalie Stevens, a donc visé juste en l’espace vert de la rue Achille Debacker, il ne fait aucun doute qu’une nouvelle édition sera réitérée en procédant à quelques ajustements, comme un lancement de la festivité en fin de matinée plutôt qu’en début d’après-midi, pour mieux se retrouver dès l’heure de l’apéro!