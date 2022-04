Mouscron Comines Estaimpuis: jour de vote pour «nos» Français à Herseaux

Envoyé par l’ambassade à Bruxelles, David est responsable de site. Il veille à ce que le scrutin se déroule correctement. À Herseaux, il y a cinq bureaux de vote, "avec un président, un secrétaire et deux assesseurs par bureau" , poursuit notre interlocuteur. "Les citoyens peuvent s’y présenter jusqu’à 18 heures. Ensuite commence le dépouillement où les électeurs volontaires peuvent d’ailleurs venir nous aider. Mais avec les procès-verbaux à rédiger et à envoyer à Bruxelles, la journée se termine rarement avant minuit."

«Le résultat du premier tour? Une profonde déception»

Une organisation minutieuse pour une journée importante. Les Français devaient élire leur président, le huitième ou le neuvième de la Ve République. Huitième si Emmanuel Macron rempile pour cinq ans, neuvième si Marine Le Pen investit l’Élysée. À Herseaux, nombreux sont ceux qui ont perçu l’importance de ce scrutin.

C’est le cas de Christian, installé en Belgique depuis huit ans mais très attaché à son pays. "Le résultat du premier tour a été une profonde déception", explique l’Estaimpuisien. "Je ne voulais pas d’un deuxième mandat d’Emmanuel Macron mais je ne souhaite pas non plus voir l’extrême droite à la tête du pays. J’ai réfléchi pendant quinze jours et ne me suis décidé que ce matin, j’ai voté blanc."

Au premier tour, les électeurs inscrits à Tournai et Mouscron ont placé Emmanuel Macron en tête (36,71% pour Tournai et 29,8% pour Mouscron). En revanche, le candidat arrivé en deuxième position n’était pas le même. Dans la cité des cinq clochers, Jean-Luc Mélenchon totalisait 18,1% des suffrages exprimés, le plaçant en deuxième position. En terre hurlue, c’est Marine Le Pen qui arrivait deuxième avec 23,9% des voix (la candidate du Rassemblement National était en tête dans cette même circonscription en 2017).

Privées de premier tour. Pas question de rater le deuxième

Vers 10h30, Patricia et sa fille Anaïs ont quitté le bureau de vote de l’ICET. Elles n’ont pas voté au premier tour, pas par choix. "J’ai contracté le covid quelques jours avant le scrutin et ma fille est restée en quarantaine avec moi. Nous nous sommes renseignées pour tout de même remplir notre devoir de citoyen, mais il était trop tard. Dommage quand on voit le résultat du premier tour" , témoigne Patricia.

Mère et fille vivent à Mouscron depuis plusieurs années. Pour elles, ne pas se rendre au bureau de vote était inconcevable. Une conscience politique que la Mouscronnoise a réussi à transmettre à sa fille.