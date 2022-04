Réforme des rythmes scolaires : "« 90 000 enfants pris en otage », dénonce la Mouscronnoise Mathilde Vandorpe

C’est une réforme qui me concerne personnellement par rapport à ma vie de famille «recomposée», ayant des jeunes enfants qui suivent leur scolarité de l’autre côté de la frontière linguistique, et d’autres en Wallonie. Ainsi par exemple à Pâques, les frères et les sœurs ne seront pas en congé en même temps et donc nous ne pourrons plus profiter de moments en famille tous ensemble. Mais plus que mon cas personnel, dont je fais rarement état, ce sont tous les témoignages reçus de très nombreuses familles qui vont vivre la même situation et voir leur vie chamboulée par cette réforme! Je me suis battue pour des milliers de familles, et pour moi, c’est un échec de ne pas avoir pu convaincre la ministre de changer de position face aux nombreux problèmes que la réforme va poser.

En effet, à partir de la prochaine rentrée scolaire, le calendrier des congés sera différent en Wallonie et en Flandre. Cette réforme impacte d’autant plus la Wallonie picarde, en bordure de la frontière linguistique que des enfants traversent pour suivre leur scolarité…

On considère que 90000 enfants wallons sont scolarisés dans les écoles flamandes, et s’il y en a beaucoup en région bruxelloise, c’est aussi le cas tout le long de la frontière linguistique en Wallonie picarde, de Comines à Enghien! Cela signifie que ces enfants n’auront plus congé en même temps que leurs frères/sœurs ou cousins/cousines restés dans l’enseignement francophone, que leurs parents qui sont enseignants en Wallonie… Tous ces enfants ne pourront plus non plus participer aux stages dans leurs clubs sportifs ou autres de l’autre côté de la frontière linguistique… L’enfant n’est pas qu’un élève, il est aussi sportif, artiste, musicien, frère ou sœur. Ainsi, le bien-être de l’élève ne doit pas se faire au détriment du bien-être des familles; ce sont 90000 enfants et des milliers de familles qui sont pris en otage par cette réforme!

Pensez-vous que cela va inciter certaines familles à changer d’écoles?

Des parents ont déjà fait ce choix et pris la décision de remettre leurs enfants en Wallonie! C’est triste pour ces enfants et cela remet en question la promotion du bilinguisme chez les jeunes. Cela va aussi avoir un impact sur les écoles d’immersion en Wallonie; les enseignants souvent originaires de Flandre ne vont plus souhaiter donner cours en Wallonie afin de pouvoir profiter de leurs congés en même temps que leurs enfants. Cela risque d’amener à la mort de l’immersion et la fin du bilinguisme chez les jeunes…

La réorganisation du calendrier scolaire a aussi d’autres répercussions que l’on imagine moins…

Notamment pour les jugements de garde d’enfants dans les familles séparées; ils vont devoir être tous adaptés, avec la surcharge de travail pour les tribunaux, mais aussi le coût de frais de justice que cela représente… sans compter les tensions que cela pourrait provoquer dans certaines familles! Moins de semaines de vacances en été, cela signifie aussi toute une réorganisation pour les camps des mouvements de jeunesse; soit quelque 400-600 lieux de camps supplémentaires à trouver et à répartir sur les autres semaines. Par rapport à la formation des futurs enseignants, comment va-t-on organiser les stages avec moins de semaines disponibles et avec des congés «universitaires» qui ne sont pas alignés sur le nouveau calendrier scolaire? Comment va-t-on aussi trouver encore davantage d’animateurs pour encadrer les semaines supplémentaires de stages ou d’autres activités alors que les jeunes étudiants auront cours ou seront en plein blocus?

Qu’est-ce qui a manqué dans l’approche de cette réforme?

Du temps! Tout s’est précipité en un an et demi, et de manière assez incompréhensible car il n’y avait aucune échéance inscrite dans le Pacte d’Excellence. Mais la ministre de l’Enseignement Caroline Désir (PS) a préféré tout accélérer et foncer tête baissée pour éviter de se retrouver avec les problèmes et les critiques en pleine période électorale en 2024… Car les problèmes, on les a dénoncés, et on nous a toujours répondu que des solutions seraient trouvées… mais ce n’est toujours pas le cas! On a fait passer l’intérêt politique avant celui des enfants, jeunes et familles.C’est révoltant!

On a l’impression que la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait cavalier seul sur ce dossier…

Il n’y a eu aucune concertation avec la Flandre ou la Communauté germanophone, et donc on se retrouve avec un calendrier scolaire différent pour les élèves néerlandophones, francophones ou germanophones… Il n’y a qu’en Belgique que l’on peut se retrouver avec une telle situation. Et aujourd’hui, il ne faut pas espérer, même si la démarche de la réforme est aussi en cours, que le ministre flamand de l’Enseignement, N-VA de surcroît, se laisse dicter son agenda par une ministre socialiste wallonne! On peut l’espérer pour 2024-2025, même si en attendant je vais continuer à me mobiliser pour tenter d’inciter les Flamands à aller plus vite…