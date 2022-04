Le salon revient dans sa formule habituelle avec des stands "bien-être" des plus variés et la présence des voyants stars de l’organisation. " Ils sont là depuis la première édition en 2014 et viennent parfois de Liège ou Paris. Certains visiteurs se rendent au salon spécialement pour eux ", précise l’organisatrice fière de son équipe de voyants qui fait la réputation de son salon.

De nouveaux exposants

Si vous n’êtes pas à la recherche d’une consultation ésotérique, la partie "bien-être" de Serenity sera également bien fournie avec ses stands de bijoux, lithothérapie, d’encens ou encore de reïki (soins énergétiques japonais). Le salon comptera également un bon nombre de nouveaux stands: on retrouvera notamment pour la première fois des stands "zéro déchet" avec des sacs et du matériel réalisés à base de textiles recyclés; un exposant proposant des boutons de manchette avec des pierres de lithothérapie; un représentant du centre de massage indien de Mouscron, un thérapeute qui pratique l’hypnose; des articles de yoga; un "Spa fish"; ou encore une vente de compléments alimentaires.

Six conférences par jour

Pendant le week-end auront lieu pas moins de douze conférences alternant les domaines de la voyance et du bien-être." Les trois premières séances du samedi seront des sujets inédits pour le salon: on retrouvera le tarot à 11h, le développement de ses défenses immunitaires à 12h, et la parapsychologie à 13h ", annonce Deborah Devooght. La totalité du programme des conférences est disponible sur la page facebook du salon, "Serenity – Salon du bien-être".

Gratuit tout le week-end!

Pour ce retour après deux années rythmées par le Covid, Deborah a pris le parti de rendre l’entrée à la 7eédition du salon du bien-être gratuite! " Ce n’est pas un grand changement, le tarif habituel n’était que de 3 €. Grâce à cette entrée libre, j’espère pouvoir attirer un plus large public pour que mes exposants, qui ont été privés de salon pendant deux ans, travaillent bien. De plus, nous sommes très contents de partager un jour commun d’exposition avec la foire aux disques de ce dimanche. Nous laisserons les accès entre les deux salons ouverts pour passer d’un espace à un autre ."