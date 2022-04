Une nouvelle salle de CrossFit qui séduit les Mouscronnois

«Pas une salle de musculation»

©EdA

Pari gagnant pour le moment. Quatre semaines seulement après l’ouverture de son complexe, le Tourcquennois accueille déjà 75 adhérents! " En moyenne, les salles qui n’ont qu’un mois d’existence n’en comptabilisent qu’une trentaine. "

©EdA

Ce démarrage en fanfare s’explique assez aisément selon le gérant. " Pour trouver une autre salle dans les environs, il faut se rendre près de Lille, à Courtrai ou à Tournai. " 80% des personnes qui fréquentent la salle habitent à Mouscron. Tous ou presque ont confirmé à Ludovic qu’ils attendaient un tel outil " avec impatience. "

Parmi ces adhérents, on retrouve despompiers, policiers ou clubs sportifs de l’entité. " Pratiquer le CrossFit est bénéfique et complémentaire à tous les autres sports. " Les affiliés y trouvent la possibilité de se remettre en forme, de rééduquer leur corps à certains mouvements ou de dépasser leurs limites. " Pour les épauler, on organise des cours six fois par jour. Des séances d’une heure qui permettent de découvrir le CrossFit et de progresser ", ajoute Ludovic.Chaque jour, les exercices varient. Chaque jour, la promesse reste la même: faire monter les pulsations jusqu’en zone rouge.

De fait, pas question pour le gérant de comparer un complexe voué au CrossFit et une salle de musculation. " Ce n’est pas le même sport.J’estime qu’il y a un côté narcissique dans la musculation, qu’il n’y a pas ici.La preuve, je n’ai pas installé un mur de miroir(s) propice à la contemplation. "

À terme, le Nordiste se verrait bien changer de local pour aménager un temple de 1.000m² dédié au CrossFit, " avec une salle de boxe en plus, par exemple ", conclut Ludovic.

Renseignements sur la page Facebook CrossFit Hurlus