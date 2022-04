La Régie des bâtiments vise un standard passif pour la nouvelle Justice de paix hurlue

L’ouverture des offres est prévue le 9 mai sur la plateforme e-notification. L’objectif est d’y reloger les services de la justice de paix de Mouscron d’ici fin 2023.

Plusieurs objectifs

Une fois rénové, le bâtiment devrait être certifié "standard passif", c’est-à-dire quasiment neutre en énergie. Le projet prévoit en effet la mise en place de nombreuses améliorations énergétiques afin de répondre aux différents critères énergétiques imposés par le Plan national énergie climat belge (PNEC). "La Régie des bâtiments est un des plus grands gestionnaires immobiliers de Belgique. Il est de notre responsabilité de montrer l’exemple dans la décarbonation de nos bâtiments. J’en ai fait une priorité. Notre objectif est d’atteindre une réduction de nos émissions de carbone CO2de 55% d’ici 2030" , indique Mathieu Michel, secrétaire d’État à la digitalisation, chargé de la simplification administrative, de la protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments.

"Ce projet à Mouscron revêt plusieurs objectifs. Premièrement, il permet de mettre à disposition de notre client (ici, le SPF Justice) un environnement de travail de qualité répondant à ses besoins et performances. Deuxièmement, cette rénovation fait partie des projets pilotes mis en place dans le cadre de nos objectifs PNEC (Plan national énergie climat). Il nous permettra de mettre en œuvre de nouvelles technologies répondant à nos exigences spécifiques en matière d’économie d’énergie et de décarbonation. Nous avançons dès lors sur un projet concret, mais en plus, celui-ci nous permettra de bénéficier de retours d’expériences utiles pour la suite du processus de décarbonation de notre portefeuille immobilier et ce, tant au niveau technique que financier, ou en termes de planification" , se réjouit Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des bâtiments.

Travaux durables à tous les niveaux

Les travaux devraient débuter cet été et durer environ un an et demi. En plus du réaménagement des espaces afin de répondre aux besoins spécifiques des services de la Justice et des réglementations en termes d’accessibilité, de nombreux moyens seront mis en place afin de réduire la consommation énergétique du bâtiment:

– démolition des volumes annexes afin de libérer la masse principale du bâtiment et d’ainsi accentuer la compacité et permettre la mise en place d’une enveloppe isolante performante;

– isolation extérieure de 30 cm pour les murs et la toiture;

– redimensionnement de certains châssis et installation de nouvelles menuiseries en aluminium avec triple vitrage;

– installation d’une structure légère de type mécano en façade pour ombrage et équipement photovoltaïque (pare-soleil photovoltaïques);

– installation de stores intérieurs pour les fenêtres sans pare-soleil;

– refroidissement passif via l’installation de grilles de ventilation motorisées sur une partie des fenêtres qui permettra une amenée d’air extérieur pour un "night-cooling" en période estivale;

– installation d’une pompe à chaleur au gaz à absorption air-eau pour la production de chaleur et d’eau chaude;

– installation d’un extracteur qui traverse le bâtiment en son centre afin de profiter d’une source froide gratuite et d’éviter l’utilisation de machine frigorifique;

– ventilation type double flux avec récupération de chaleur.