«Un mal pour un bien»

Depuis cette annonce, les membres des associations laïques de Mouscron-Comines-Estaimpuis, soutenus par la Ville (obligée de mettre à disposition des locaux, ou de les financer, à l’instar des fabriques d’église), étaient à la quête de nouveaux locaux. "Après de nombreuses visites, nous sommes tombés en octobre dernier sur ce bâtiment situé en retrait de la rue de Bruxelles, avec un grand parking pour nos membres, explique Luc Pirson, président de la Maison de la laïcité. Finalement, ce déménagement est un mal pour un bien, parce que nous bénéficions de locaux plus grands, et en bon état alors que les derniers mois à la Maison Picarde, nous les avons passés sans chauffage et dans des conditions peu agréables pour nos bénévoles…"

Une antenne locale de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

Pour la Maison de la laïcité, il était important de pouvoir bénéficier d’une infrastructure d’accueil permanente afin de mener efficacement ses actions de terrain dans le but de faire connaître les idéaux laïques et les promouvoir. " Tous les jours, les matins (sauf le vendredi, l’après-midi), nos bénévoles encadrent des permanences au cours desquelles ils assurent une assistance morale ou répondent aux questions sur les cérémonies laïques et autres, aux demandes d’informations, aux questionnements quant aux valeurs et aux engagements de la laïcité, etc. Le lundi, la permanence est tenue par des bénévoles de l’antenne locale de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, et c’est pour cela qu’il était aussi indispensable de disposer de nouveaux locaux afin que les personnes s’y sentent bien et à l’aise. "

La Maison de la laïcité organise également des conférences et des débats à raison d’une à deux fois par mois (les mercredis soir) ainsi que des expositions. Elle souhaite également lancer des "apéros laïcs", le 1erdimanche du mois afin d’inviter ses membres à se retrouver et à partager un moment ensemble. "Nous disposons d’une belle salle, et d’un autre espace de convivialité pour développer ces activités, ajoute Luc Pirson. À l’étage, deux grandes salles nous permettront également d’accueillir les enfants pour la préparation à la fête laïque de la jeunesse qui se tiendra le 5 juin prochain."