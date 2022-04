Une grande guinguette au parc de l’église des Pères, à Mouscron

Des Hurlus qui se bougent pour Mouscron

"Il y avait cette volonté de proposer cela dans notre ville, dans un lieu naturel où les gens se sentiraient à l’aise. Le parc des Pères Barnabites s’est alors imposé. Il y aura des stands dès l’entrée avec des foodtrucks avant un marché artisanal en forme de U au centre.Du côté du préau, il y aura des stands de nourritures, de boissons et de quoi se poser. Enfin, au fond, ce sera le village enfants sécurisé sur lequel les parents pourront toujours avoir un œil. Si l’accès est bien gratuit, il y aura des ateliers pour les plus jeunes qui seront payants, à un prix dérisoire, mais ils repartiront avec ce qu’ils auront créé en cuisine, en cosmétique… Comme des cookies ou des baumes à lèvres par exemple."

Vouloir, c’est bien. Pouvoir, c’est mieux… Matante Hortense a vu à quel point il n’était pas aisé d’organiser un grand événement. "On n’est pas une ASBL, Matante Hortense est quelque chose de privé mais on avait envie de lancer un événement ouvert aux autres parce que cette période traversée fut pénible, qu’on voulait revoir les gens et qu’on souhaitait relancer le commerce mouscronnois. On s’est dit qu’organiser une grande guinguette avec ceux qui nous suivraient serait une bonne idée."

Merci aux bénévoles…

"Depuis octobre, nos heures ne sont pas comptées"et la dynamique est désormais en place. "On est parti d’un petit truc à quelque chose qui rassemblera désormais une trentaine de stands. Encore actuellement, on reçoit des appels de personnes qui souhaitent se greffer au rendez-vous mais l’espace n’est pas extensible et on ne souhaite pas non plus qu’il y ait deux stands du même type. Tout le monde aura son exclusivité tant pour sa production – bières, glaces, miel… – que dans ses ateliers. Pour la grande majorité, ce sont des Mouscronnois. De toute façon, on ne sait d’autant pas se déployer qu’on veut penser à tout, même à la pluie: chacun aura donc d’office sa tonnelle, ce qui restreindra les espaces." Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, "il y a même des bénévoles qui se sont proposés pour décorer le site en créant une arche, une atmosphère agréable… dans une ambiance un peu vintage au son d’antan. D’autres aides seront aussi là pour gérer le courant électrique, les déchets…"

…et heureusement que les sponsors sont là

Cette guinguette a aussi pu compter avec étonnement sur l’engagement précieux de nombreux sponsors, petits et grands. "C’est quand même un événement qui n’a jamais eu lieu et pourtant, en expliquant notre projet qui part d’une intention personnelle, on a été surpris de voir que les personnes acceptaient de mettre la main à la poche, avec des sommes diverses. Certains nous ont dit qu’ils n’avaient jamais fait de sponsoring et qu’ils avaient envie de le faire pour la première fois, pour soutenir ce projet. On ne rencontre que des gens positifs sur notre chemin et c’est ce positivisme depuis le début qui nous porte pour pouvoir offrir un événement gratuit à tous! On s’est vraiment enrichis de tous ces échanges jusqu’à présent, chaque journée dépensée a eu tendance à nous recharger!"