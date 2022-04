Mouscron: un festival éco-vintage le 23 avril à la maison de jeunes la Prairie

" C’est un projet rêvé et porté par les jeunes et les animateurs , indique Eugénie Delfosse, en charge de la communication de la Prairie. Bon nombre d’ateliers sont programmés à la MJ durant l’année. Les jeunes y participant ont exprimé leur désir de créer du lien, de partager leur passion, de se produire devant un public. D’où l’idée de ce nouveau rendez-vous qui permettra de présenter le résultat de ces ateliers, mais aussi des "coachings" dispensés depuis septembre par des professionnels (arts de la scène, impro, cuisine), et dont les jeunes ont pu bénéficier en complément grâce à des subsides de la Fédération Wallonie Bruxelles ."

Place aux talents!

Le festival se jouera en deux-temps: l’après-midi sur le site de la ferme, au 121 rue de la Vellerie (gratuit, sans réservation), et le soir, dans la toute proche salle La Grange (sur réservation; paf: une denrée non périssable).

Dès 14h, la MJ ouvrira ainsi ses portes et les visiteurs pourront y réaliser moult activités et ateliers (couture, ou customisation pour ne parler que d’eux). Mais les arts de la scène seront bien sûr aussi au cœur des réjouissances. Concerts, performances de magie, de cirque, démonstration équestre…, se succéderont, animés par les jeunes de la MJ avec la complicité d’artistes pros.

" Le Petit Village dans la Prairie a aussi pour mission de créer des partages entre le public et les associations de terrain partenaires. D’autres MJ participeront ainsi à cette journée spéciale et de nombreuses autres associations animeront des stands interactifs sur le village des associations ", souligne Eugénie Delfosse. L’occasion d’apprendre à fabriquer du savon, à réparer des objets abîmés ou encore de marquer son vélo.

Des concerts en veux-tu, en voilà!

Dès 18h, les festivités se poursuivront à la Grange, avec un beau panel de concerts: Skarbone 14 (ska, rock, musiques du monde, chanson française), Cut Capers (brass, funk, dance, hip-hop), Maël Desoubry (rock alternatif) et une fanfare surprise! Des intermèdes seront assurés par les Bidonneaux del’Prairie (l’atelier percussions sur bidons de la MJ), Cirq’en Bulle et les Mouscrobres (troupe d’Impro de la MJ). Voilà pour l’alléchant programme…

Et si le festival est décrit comme "éco-vintage", c’est qu’il sera durable et responsable – entre gestion des déchets et utilisation de produits bio et locaux en cuisine – et qu’il s’appuiera sur des décors maison, conçus par les ados et issus de matériaux naturels et de récupération.

Réservation pour la soirée: 056 34 20 44, impro@prairie.be, ou message sur la page FB Mj la Prairie