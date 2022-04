Passerelle de la gare de Mouscron : le chantier débute mardi

Le chantier de construction de cette passerelle entre la place de la Gare (Mouscron) et la place Alphonse et Antoine Motte (Luingne) débute ce mardi 19 avril, impliquant certaines modifications de circulation et de stationnement:

– du mardi 19 avril au lundi 25 juillet 2022 inclus (sauf intempéries), du côté de la place de la Gare, les dix premières places de stationnement seront interdites pour permettre la réalisation des pieux (en partant de la zone des bus TEC vers l’entrée de la gare)

– du lundi 25 avril au lundi 25 mai 2022 inclus (sauf intempéries), du côté de la place Alphonse et Antoine Motte, le tronçon compris entre la rue des Contredames et la rue de la Retorderie sera interdit à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation. Le stationnement situé face à la Ressourcerie sera utilisé comme zone de stockage et donc interdit.

Une déviation sera mise en place via la rue de la Retorderie et la rue des Contredames. La circulation des 3,5 tonnes sera interdite dans cette déviation. Les poids lourds seront déviés par la place de la Gare.

Afin de perturber au minimum le trafic ferroviaire, certaines interventions sur le chantier se feront de nuit, ce qui pourrait provoquer d’éventuelles nuisances.