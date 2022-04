PHOTOS | Une messe chrismale au Nouveau-Monde (Mouscron), entre joie et gravité

Ce qui marque d’abord les esprits, lors de ce rendez-vous annuel ancré au cœur de la Semaine sainte, c’est le cortège de dizaines de prêtres et de diacres entrant dans l’église et qui semble s’égrener sans fin. Derniers à se présenter, les doyens principaux du diocèse et les membres du Conseil épiscopal entouraient cette année l’administrateur apostolique de l’éparchie Saint-Volodymyr le Grand à Paris. Monseigneur Hlib Lonchyna avait en effet été spécialement invité par l’évêque Guy Harpigny afin de lui manifester la communion du diocèse avec le peuple de l’Ukraine si durement éprouvé.

Une guerre contre l’humanité

Avant de prononcer son homélie, Monseigneur Guy Harpigny a donné la parole à son invité ukrainien. "Cette guerre est injuste et cruelle. Ce n’est pas seulement une guerre contre le peuple ukrainien mais contre l’humanité, cette guerre veut la destruction de l’homme. Certains se demandent “Mais où est Dieu, dans cette tragédie?” Dieu n’est pas dans l’intention de ceux qui détruisent. Dieu est avec les pauvres, avec les souffrants. Je remercie l’évêque et je vous remercie pour votre soutien, car c’est ce qui peut nous aider, pas les armes."

Monseigneur Harpigny, lui, est longuement revenu sur le rôle de chaque baptisé dans l’Église, insistant sur la place des laïcs, sur la collaboration nécessaire entre tous, sur les dangers du cléricalisme dénoncé par le pape François. C’est d’ailleurs en s’appuyant sur le sacerdoce baptismal de tous que le pape a lancé à travers le monde un large appel à participer à un synode ouvrant la voie à une Église plus ouverte, plus accueillante et plus participative (via www.diocese-tournai.be/synodalite ).

Bénédiction des huiles

La raison première de la célébration chrismale est la bénédiction des huiles par l’évêque. Dans la culture méditerranéenne de l’Antiquité, l’huile servait à des usages multiples, et passait pour être un don précieux car elle était aliment, fortifiant et médicament. L’onction d’huile symbolise "l’union avec la force et la plénitude divines" .

Trois huiles ont ainsi été amenées devant Monseigneur Harpigny: l’huile destinée au sacrement des malades, l’huile des catéchumènes et enfin le Saint-Chrême, utilisé dans les rites de la confirmation, de l’ordination sacerdotale et épiscopale.

Comme un moment de grâce et d’intense émotion, des chants ukrainiens sont alors venus accompagner la suite de la liturgie. Parce que parfois, les mots sont impuissants face à trop de souffrance. Mais la musique, elle, peut tenter de l’apaiser, le temps de quelques notes qu’on laisse s’envoler…