Au cours de cette semaine, qui leur est entièrement consacrée, l’équipe a composé un programme qui s’avère des plus variés: balade commentée en petit train, cinéma, bowling, conférences, animations musicales, etc.

Le besoin de se rencontrer, après deux ans de pandémie

"L’idée est de condenser ce que l’on présente tout au long de l’année , commentent les organisateurs. Après cette éprouvante pandémie, les aînés éprouvent le besoin de se rencontrer. Il est essentiel de rompre l’isolement et la solitude qui se sont amplifiés au cours de cette crise.

L’objectif est également de faire connaître les services que nous proposons tout au long de l’année. Le programme est élaboré avec le CCCA (Conseil Communal Consultatif des Aînés) et est repris dans l’agenda qui est envoyé au début de chaque année dans les ménages où vit au moins une personne de plus de 65 ans; ce qui correspond environ à un quart de la population mouscronnoise.

Nous diversifions les animations pour contenter le plus de monde possible, que ce soit de la détente, de l’amusement ou de l’information, du culturel, du sportif, de la danse, etc."

La mobilité ne doit pas être un frein. Si des personnes rencontrent des problèmes pour se déplacer, un service de transport a été mis en place, il suffit de le signaler lors de l’inscription aux activités.