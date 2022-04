Mouscron : tous ces t-shirts signés par les artistes de Fous Rires Garantis

On y lit un clin d’œil çà et là, comme Olivier Lejeune qui remercie Pierre pour une paire de chaussures donnée ou la figure de la série Nos chers voisins , Gil Alma, qui a écrit à propos de Mouscron: " Ça donne envie de s’installer et pas seulement que pour les impôts!" De rares dessins apparaissent aussi, comme un simple cœur de la part de Jean-Marie Bigard, puis de Willy Rovelli ou Freddy Tougaux qui a fait son autoportrait!

Évoquer les séances de dédicaces des artistes, c’est aussi aborder le cours de la société avec la génération selfies qui s’est imposée. " En dix ans de Fous Rires Garantis, cela a évolué. Au début, il fallait installer une table pour que le public puisse faire signer une photo, un DVD… Sur dix personnes, c’étaient 8 autographes pour 2 selfies. Désormais, c’est l’inverse et la table n’est donc plus installée." Des humoristes émergeant jusqu’aux plus grandes stars de l’humour faisant halte à Mouscron tout en remplissant des Zénith (on pense à Jeff Panacloc, par exemple): " Tout le monde a joué le jeu de la rencontre à l’exception de Liane Foly venue en tant qu’imitatrice. Elle a voulu partir tout de suite…"