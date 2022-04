La Balade de Ronceval s'invitera pour sa 28e édition à la Ferme des Jeunes de Dottignies

Pour la réfection du site de la Ferme des Jeunes

"Comme tout le monde, bloqué par les mesures sanitaires établies en mars 2020, notre événement du 1er mai a dû être annulé à deux reprises. Or, il s’agit de notre principale activité afin d’alimenter la caisse sociale du club dont le but premier est de "servir". Pour rappel, l’objectif de cette journée est de récolter des fonds que nous redistribuons ensuite à plusieurs associations locales ainsi qu’à la fondation Rotary. En effet, les bénéfices engendrés lors de cette manifestation caritative sont remis aux collectivités ayant rentré un dossier au service club. Après deux pénibles années, en collaboration avec les membres de l’ASBL Ferme des Jeunes, l’édition 2022 se tiendra dans leur domaine. De cette façon, grâce à ce partenariat, nous participons à leur projet de réfection du site", indiquent les membres de la commission "Balade de Ronceval".

Cette festivité devenue incontournable dans le paysage mouscronnois pour son ambiance champêtre permet aux participants de passer des moments de détente et d’amusement en famille et entre amis.

Avec un esprit de solidarité

"Nos précédentes journées ont rencontré un beau succès. De très nombreuses personnes viennent marcher, rouler à vélo, à moto ou en tacot grâce aux balades proposées pour ensuite participer tous ensemble au repas et à plusieurs animations musicales, toujours dans un esprit de solidarité."

Le dimanche 1er mai, c’est donc à la Ferme des Jeunes que le rendez-vous est fixé. Dès 9h, pour les cyclotouristes qui pourront prendre le départ d’une balade organisée en collaboration avec l’ACD (Amicale des Cyclos Dottigniens) de 50 km ou 90 km ou un parcours plus familial d’environ 25 km. Pour les amateurs de marche, entre 7h et 12h, une promenade familiale de 6 km, et deux circuits de 13 et de 22 km permettront de sillonner la campagne dottignienne. La randonnée moto (tracé GPS) de 140 km prendra la départ entre 7h30 et 9h tandis que les tacots et voitures d’exceptions s’élanceront pour leur rallye d’environ 100 km (avec roadbook – PAF: 40 €/pilote et 30 €/copilote) vers 9h. Les véhicules seront ensuite exposés dans la cour de l’institut St-Charles, accessible via la rue Couturelle.

Des repas «food-truck»

Après ces différentes balades, dès 11h, les marcheurs, cyclistes, motards et pilotes d’old timers sont invités à se retrouver pour un convivial apéritif suivi à partir de 12h30, des repas façon "food-truck" qui offriront un plus grand choix: pâtes, paella, hamburgers, friterie; il y en aura pour tous les goûts.

L’après-midi, l’ambiance musicale sera assurée, entre autres, par le talentueux artiste de notre région Marc Librecht. Les enfants ne sont pas oubliés avec un espace jeux qui leur sera réservé..

Informations et inscriptions via le site: www.ronceval.be