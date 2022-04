Une habitude qui vient de prendre une autre tournure: encouragée par son entourage, l’enseignante du collège Sainte-Marie est allée plus loin dans la démarche puisqu’elle vient de publier son premier petit ouvrage La mésaventure de Goupil, le renard qu’elle a illustré avec ses crayons. "J’ai volontairement utilisé beaucoup de couleurs, je suis revenue à mes histoires de petite fille, je voulais que cela touche les enfants et leur univers, pour qu’ils puissent se dire qu’ils peuvent aussi le faire."

«L’inspiration vient en me promenant»

"C’est en me promenant que je trouve l’inspiration, glisse celle qui enseigne en 3esecondaire et qui parle aussi, désormais, à leurs cadets par le médium papier. L’histoire du livre se déroule sur le sentier de la ferme des Drumes, à Herseaux. C’est un lieu où l’on s’est beaucoup baladé en famille durant le confinement. J’avais déjà une idée stagnante avant la pandémie mais c’est de ces sorties que s’est finalisée l’histoire d’un renard qui a une mésaventure avec sa patte coincée dans une canette de soda qui traînait sur le chemin. Il cherche alors de l’aide pour qu’on la lui retire. Il rencontre un chat, un pigeon, un corbeau…

Et puis un humain –sous les traits de ma fille– dont il se méfie au premier abord."

Derrière l’histoire enfantine, MmeDejaegere offre une seconde lecture: "L’envoi d’un message positif par rapport au respect de l’environnement, à la protection des animaux… J’y suis sensible pour de multiples raisons, notamment parce que mon papa passait son temps au jardin des fraternités ouvrières, chez Josine et Gilbert Cardon. Je le dessinais d’ailleurs lorsqu’il bêchait. La fin du livre contient une suggestion de respect à l’environnement mais aussi l’explication du mot goupil et le lieu de promenade détaillé".

On peut même parler de troisième lecture, au sens littéral cette fois, puisque sa pédagogie, elle l’intègre dans l’histoire: certains mots dans le texte sont en anglais et traduits, pour apprendre. "Cela me tient à cœur d’intégrer cette première approche."

La seconde histoire se vivra au bois Fichaux

Le second livre est déjà en gestation. "Les premiers dessins ont commencé. L’histoire se déroulera au bois Fichaux, autre lieu de nos balades. Je voudrais faire intervenir davantage de Mouscronnois que je dessinerais après les avoir photographiés, ce seraient des personnages qui existent réellement mais que je ne connais pas, des visages que je croise dans la ville et qui me donnent parfois envie d’aller à leur rencontre pour discuter. J’aime la rencontre avec les gens, j’ai tendance à vite parler avec tout le monde, même avec ceux que je ne connais pas, j’ai toujours ce besoin de m’intéresser à la vie des autres. D’ailleurs, s’il fallait retenir une chose positive du confinement, c’est qu’il a beaucoup aidé les populations à se parler entre elles, en plus de me permettre d’avoir du temps pour écrire le livre, le corriger, le réécrire…" , conclut notre interlocutrice.

Il est possible de se procurer le livre au prix de 10 € chez Melpomène, Fleur de sel by Alex, Hélène Fleurs, Mod’Elle boutique et LookCalin.

"Mon objectif est de partager ce qui restait initialement dans le cercle familial" , sourit Candice Dejaegere. Encore fallait-il oser. Elle ne peut donc qu’avoir une pensée pour son amie et collègue Catherine Baert lors de notre entretien.C’est elle qui lui a donné l’impulsion nécessaire tandis qu’une autre amie et collègue, Marie-Joëlle Pollet, l’a confortée. "Depuis mon enfance, j’ai toujours dessiné. J’ai fait de l’aquarelle, de la peinture à l’huile et à l’acrylique.J’ai même eu l’opportunité d’exposer à De l’Aut’Côté. Sachant cela, Catherine m’a demandé d’illustrer son ouvrage. De mes dessins, elle a dit qu’il y avait quelque chose de touchant qui en transparaissait et, quand je lui ai dit que j’avais écrit moi-même un texte pour les enfants, elle m’a dit que je devais le diffuser. Marie-Jo a également lu le livre. Toutes les deux m’ont dit “Pourquoi ne pas faire profiter d’autres familles?” Je ne l’aurais pas fait par moi-même, je l’ai fait parce qu’on y a montré un intérêt et qu’on m’y a encouragée."

La suite, ce fut la façon de le faire imprimer qui a nécessité un conseil – "J’ai pu compter sur l’échevin Laurent Harduin pour m’aiguiller" – et aussi l’apprentissage de la création d’un livre sous tous ses aspects: "Il faut une bonne police d’écriture, il faut un dépôt légal, il faut obtenir un code ISBN si on veut diffuser le livre…" se remémore Mme Dejaegere. Une histoire dans l’histoire!