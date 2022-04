Il est décédé à l’âge de 97 ans entouré de sa famille ce mercredi.

Robert, agriculteur de profession à la rue du Bœuf, à Tombrouck (Luingne), s’est marié à l’âge de 26 ans avec Marcella Goemaere. Ils ont fêté leurs 71 ans de mariage en janvier dernier.

Ils ont eu 4 enfants: Claudine, Francine, Frans qui a repris l’exploitation familiale et Christine. Et 8 petits-enfants et 13 arrières petits-enfants.

Il a été échevin de 1966 à 1976 à Luingne avec le bourgmestre Henri Gadenne jusqu’à la fusion des communes. Echevin ensuite de l’Agriculture, de l’Environnement et des Travaux de 1979 à 1989 à Mouscron, conseiller communal ensuite.

Après une carrière professionnelle bien remplie, il continua durant de nombreuses années à livrer des produits de la ferme dans son village de Luingne et cultiva son potager jusqu’à près de 90 ans.

Ses petits-enfants se souviennent aussi des nombreux matchs de l’Excel durant la grande époque auxquels il les emmenait.

À la famille et aux proches de M.Deconinck, L’Avenir adresse ses condoléances les plus sincères.

Les funérailles de Monsieur Deconinck auront lieu le samedi 16 avril, à 10 heures, en l’Eglise Saint-Amand de Luingne.