Luingne : Saint-Charles a récolté 7 250 € pour l’Ukraine

«Charmé par le dévouement de l’école»

En effet, elle a été remise à l’Amicale belgo-ukrainienne bien connue chez nous puisque son siège est à Herseaux. Ses représentants accompagnés des premiers réfugiés arrivés ici étaient présents sur le site de la rue Curiale pour recevoir le chèque et détailler sa destinée: "Chaque euro est important et je suis forcément charmé par le dévouement de Saint-Charles. On achète ce qui est urgent et ça part rapidement. L’argent financera des groupes électrogènes qu’on vient d’acquérir. J’avais demandé là-bas ce qui était urgent et c’est ça qui est fort demandé. Il y a urgence et on en a trouvé 40! souffle Luc Moreels, président de l’Amicale qui se dit rongé de savoir son peuple de cœur en danger. L’hiver est terminé là-bas et nos contacts ukrainiens ont donc aussi demandé des vestes de pluie. On a pu acheter 1200 ponchos en plastique" . Des dons matériels sont aussi tombés, et non des moindres. "On a reçu 16000 petits pains qui tiennent assez longtemps. Cela correspond à sept palettes offertes via le Rotary d’Ypres. La boulangerie industrielle De Trog d’Ypres s’est mobilisée pour nous, les ouvriers n’ont pas hésité à travailler en week-end pour offrir ce don équivalent à 10000 €. On a aussi eu deux palettes de biscuits et du médical."

Dépôts là où il faut, grâce à la zone de secours

C’est par le troisièmeconvoi de la zone de secours de Wallonie picarde que cette récolte notamment financée par l’école luingnoise a pu partir mardi. "Seule en tant que petite ASBL, on ne peut rien faire. On a la chance de travailler avec les pompiers via Olivier Lowagie qui est un proche et qui est dévoué pour l’humanitaire, on l’a encore vu cet été avec les inondations dans le sud du pays. C’est lui qui m’a téléphoné dès le début de la guerre pour savoir comment sa zone de secours pouvait aider. La zone permet d’être le lien avec notre contact direct à Lviv, des gens de la chorale que nous faisons venir chaque année. Le stock récolté part ensuite de Lviv à Kiev et même dans les villes au fond, à l’est, comme le pain reçu puisque les boulangeries tournent toujours à Lviv" , conclut notre interlocuteur ayant une excellente vision du terrain, un pays si loin et si proche qu’il voudrait rejoindre en juin prochain.