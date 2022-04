Mouscron : il mord les infirmiers des urgences du CHM

"Il pensait qu’il allait être attaché. Il crie même: ‘Ne me violez pas’. La situation dégénère en bagarre. Il est en aveux et est très investi dans ce dossier. C’est un fait exceptionnel d’une dérive puisque mon client n’a pas d’antécédent", indique la défense.

Dans son chef sont retenus coups et blessures avec incapacité de travail ainsi que rébellion.

Cinq soignants agressés

À cette période, l’hôpital de Mouscron est sous pression avec la pandémie."Il y a encore deux ans, le personnel des soins de santé était applaudi. Il est à bout de force et en plus, on lui porte des coups", précise l’un des avocats de la partie civile. Cinq personnes sont agressées dont un infirmier et un ambulancier qui se fait mordre. Celui-ci a toujours des traces de cette morsure.

Les deux professionnels du milieu étaient présents lors de l’audience de ce 4 avril au tribunal correctionnel de Tournai pour"représenter les autres collègues, que ce type d’événement ne se reproduise plus et qu’une sanction soit prononcée". Leur conseil respectif a demandé 1000 euros d’amende pour dommage moral.

L’avocat de Y.P. a sollicité une suspension simple ou une peine de travail:"Mon client n’a pas d’antécédent. Il regrette et sa situation évolue positivement". La stagiaire judiciaire a réagi en réclamant un sursis probatoire afin que le prévenu puisse continuer à être suivi par rapport à ses assuétudes. Le jugement sera rendu le 2 mai.