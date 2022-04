Le salon du tatouage a fait couler beaucoup d’encre au Centr’Expo de Mouscron

Durant les deux jours, tatoueurs, artistes, dessinateurs ou encore graphistes mettaient leurs arts en évidence dans les salles rouge et jaune du Centr’Expo. " Plusieurs dizaines de tatoueurs viennent mettre à l’honneur leur talent, mais pas seulement! Nous accueillons également des aérographes, des dessinateurs et d’autres personnes de ce monde. Nous avons tenu à mettre le local à l’honneur en invitant des professionnels de la région et du nord de la France, explique Cédric Sengotta, un secrétaire de l’ASBL satisfait.Quelque 1000 personnes nous ont rendu visite samedi, et même un peu plus ce dimanche. Il y a de tout, des amateurs de tatouages, bien sûr, mais aussi des gens qui veulent découvrir cet univers… il n’y a pas que des gros motards", rigole-t-il. En effet, si vous vouliez vous faire tatouer une première fois, c’était possible. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y avait du choix; chaque tatoueur ayant son propre style!

D’un art à l’autre

Parmi les stands, on en retrouvait également l’un différent des autres. Rien à vendre, rien à acheter, l’artiste Toke, pur mouscronnois, se concentrait sur une fresque géante qu’il était chargé de concocter pour la fin du week-end. " Je suis très heureux d’être invité. Je suis de la région et artiste amateur donc c’est un vrai plaisir d’être là. Pour la fresque, j’ai voulu rendre hommage au monde du tatoo avec une grosse tête de tigre. J’y vais à mon aise comme ça les gens peuvent passer et constater les évolutions de l’œuvre", explique-t-il.

De l’autre côté de la salle, on pouvait voir un autre style de "work in progress". Les élèves de l’académie de maquillage et body-painting de Lille démontraient leurs talents aux visiteurs. " Il faut savoir que cette école est dirigée par Jennifer Puleo, championne du monde de body-painting", explique Rachel, prof de dessin. En fin d’après-midi, après une grosse journée de travail, les modèles pouvaient défiler dans les allées et ainsi montrer le résultat final des étudiants.

En bref, de l’encre, beaucoup d’encre, de l’art, de la découverte et du style. Un très beau week-end pour la culture mouscronnoise et pour les visiteurs qui peuvent qui peuvent déjà prendre rendez-vous! " On reviendra l’année prochaine, c’est sûr", annonce le secrétaire de l’organisation.