Le spectateur se retrouvera un jour d’été 2018, lorsque Simone Veil et son mari Antoine sont entrés ensemble au Panthéon. Il assistera alors à la retransmission d’une émission radiophonique, entendant dans les baffles le journaliste Thomas Sotto présenter une édition spéciale. Sur scène, une étudiante apparaîtra. Elle interviendra derrière le micro en tant qu’invitée de choix puisqu’elle a rédigé une thèse sur Simone Veil qu’elle détaillera. Ses propos, Cristiana Reali muée en ancienne présidente du Parlement européen y réagira…

Derrière cette façon attrayante de proposer la représentation, c’était aussi une volonté d’éviter un monologue sur scène?

Cristiana Reali:Exactement. Il y a trop d’éléments que je n’aurais jamais pu exprimer au travers d’un monologue. Ce qui est exprimé face au public est extrait de son livre autobiographique de 2007. J’ai repris 60 pages des 300, il a fallu faire des choix et je ne voulais pas que ce soit narratif. Il fallait donc du répondant pour le jouer.

La salle entre facilement dans cette représentation, aidée par votre ressemblance…

Je me suis beaucoup inspirée d’elle à mon âge, à la cinquantaine. Dans cette tranche-là, je peux être un peu plus jeune ou un peu plus âgée, pour la montrer à différents moments.

Au-delà de cela, j’étais très impressionnée moi-même, on a effectivement une familiarité physique en tant que brunes aux yeux bleus! Ce qui m’a beaucoup aidé aussi pour endosser ce rôle, c’est de reprendre ses propres mots. Elle écrit comme elle parle, utilisant"En définitive…","C’est aberrant…", il y a des tics de langage.

Cette autorité, on la sent également bien en filigrane de votre interprétation

Elle était très autoritaire dans le travail comme dans la vie. Mais elle avait aussi une douceur lorsqu’elle était dans l’empathie.

Et puis il y a l’expression corporelle, en plus de la petite veste Chanel et du chignon!

Je ne bouge pas beaucoup sur scène, pratiquement jamais. J’ai pris ses silences pour les mettre là où je voulais les placer. C’est beaucoup dans la sobriété, le jeu sur scène. Ma plus belle réussite, c’est qu’on puisse me voir et m’oublier en même temps."Tu arrives à t’effacer", ont dit des proches.

Bien qu’elle fût très classique notamment dans ses tenues, elle était très moderne. Elle était très douée pour deviner comment allaient être les générations à venir, soulignant que chacune était élevée différemment. Elle insistait souvent en indiquant"Sachons faire confiance aux jeunes".

La famille de Simone Veil est-elle venue vous voir?

Oui, ses fils mais ils appréhendaient. Ses petits-enfants sont donc d’abord venus et ils les ont rassurés. Je peux comprendre que c’est difficile de voir quelqu’un interpréter sa mère mais ils disent avoir été très touchés.

Avez-vous eu l’opportunité de croiser Simone Veil?

J’ai eu l’occasion de la rencontrer lors d’une remise de médaille à l’Élysée mais aussi à l’occasion d’une séance photos pour Paris Match regroupant diverses personnalités. Elle m’a toujours fait beaucoup d’effet, on lui doit toutes beaucoup. Je suis d’une génération qui a bénéficié de ses lois. J’avais 10 ans en 1974: entre 10 et 40 ans, j’ai pu en sentir les effets.

Que représente-t-elle pour vous?

C’est une icône. Au-delà de son aura, il y a ce qui se dégage d’elle: elle est autoritaire et fragile, elle est forte et douce. J’ai des photos où elle me regarde: on ne sait pas ce qu’elle pense et, en même temps, il y a tout…

Ses combats d’hier résonnent encore plus que jamais, aujourd’hui, avec la situation en Ukraine notamment…

Ce spectacle avec les combats qu’il exprime, je savais que cela résonnait encore au quotidien. Avant même la situation en Ukraine, tous les jours dans l’actualité, il y avait quelque chose qui venait nous rappeler les combats de Simone Veil. Je pense à la polémique de Zemmour à propos de Pétain: c’est pourtant cette confiance en Pétain qui a fait qu’elle n’a jamais revu sa famille revenir des camps!

Sur l’Europe aussi, il y a des réactions dans la salle. C’est parfois fort et je le ressens, je suis très sensible au public par un mot, une réaction qu’une personne dit à son voisin…

