Le Centr'Expo de Mouscron, temple du tatouage le temps d'un week-end

Ces samedi 2 avril (de 10h à 22h) et dimanche 3 avril (10h à 20h), le Centr’Expo de Mouscron se transformera en temple du tatouage."Nous accueillons plus de 80 tatoueurs de renom, de la région et d’ailleurs (Lille, Paris, Strasbourg…), qui présenteront leurs réalisations et leurs œuvres, explique Cédric Sengotta de l’ASBL Salon Expo qui gère déjà les salons du cheval et de l’érotisme à Tournai.Chaque tatoueur a son propre style, et ce sera donc l’occasion de découvrir la diversité de leurs univers et toutes les possibilités en termes de tatouage. Parmi les tatoueurs, certains proposeront des “tattoo-flash”, c’est-à-dire la possibilité de se faire tatouer directement sur place pour des petites réalisations, tandis que d’autres réaliseront des plus “grandes pièces” dans le cadre d’un concours de tatouage."