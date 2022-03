Près de 500 personnes attendues

"Elle a été reportée à deux reprises,rappelle le doyen principal de Mouscron-Comines, Michel Vermeulen, heureux que ce rendez-vous important puisse enfin se tenir.Cela se fait une fois par an dans tous les diocèses du monde par l’Évêque. Chez nous, il y a une habitude de tourner dans les diocèses, entre les sept régions pastorales et à la cathédrale de Tournai."Cette fois, ce sera donc en terres mouscronnoises que l’évêque concélébrera la messe chrismale, l’une des principales manifestations de l’Église diocésaine."C’est une grosse célébration de 400 à 500 personnes, cela rassemblera les prêtres et diacres, l’occasion d’un renouvellement des vœux pour eux."

Le chrême consacré en marge de Pâques

Un rendez-vous ouvert à tous qui sera aussi le moment où trois huiles seront bénies, comme le détaille toujours M.Vermeulen:"L’huile des malades, l’huile des catéchumènes et l’huile la plus importante, le saint chrême qui consacre à Dieu et qui sert donc lors des baptêmes, des confirmations et de l’ordination des prêtes. Chacun repartira ensuite avec les saintes huiles pour son unité, permettant notamment l’utilisation du saint chrême dans la nuit de Pâques qui succédera.

Une célébration solennelle qui se prolongera par un moment de convivialité dans la salle paroissiale voisine".