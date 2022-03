Luingne B a assommé la concurrence

Tout se sera déroulé en deux parties cette saison pour les gars de David Leclercq avec, d’abord, des premiers matchs hésitants qui ne le rassuraient pas vraiment. Puis, il y a eu la défaite au Risquons-Tout qui a servi de déclic."Après ce revers, on a eu une grosse discussion avec les joueurs. Il a fallu souder le groupe car on ne jouait pas avec un bon esprit d’équipe. On s’était vu trop beau en débutant la saison et il fallait changer les choses. Depuis cette mise au point, on a réussi un parcours parfait puisqu’on n’a plus perdu un seul match. On a été inquiété lors de la première tranche mais ensuite, la concurrence a commencé à perdre des points, contrairement à nous."

Désormais en P3, le coach et son staff vont pouvoir poursuivre la progression de cette brillante génération."Ce titre est une belle récompense pour ce groupe que l’on a préparé voici deux ans. En P3, on va d’abord chercher à se maintenir au plus vite avant de voir plus loin. En tout cas, on travaillera dans la continuité avec mon staff qui réalise un travail important. Si je suis le T1, c’est à trois que l’on prend les décisions", conclut le coach, humblement.

La résistance de Wodecq

Surprise du côté de Wodecq avec l’équipe locale qui est venue à bout de Templeuve B qui restait sur une série impressionnante. Surprise car à l’heure actuelle, les hommes de Jérôme Moulaert doivent faire face à des défections, ce qui a une nouvelle fois compliqué sa tâche lors des convocations du week-end."On était onze tout juste, avec des réserves, des joueurs qui n’avaient plus joué depuis longtemps et moi-même… Bref, c’était le carnage pour trouver des joueurs et je tiens ainsi à remercier tout le monde car on a formé un groupe solidaire sur le terrain en ne lâchant rien. Au final, on a fait un match plein, jouant de manière libérée. On a d’abord fait bloc défensivement, la consigne était de ne pas se prendre une raclée mais au fur et à mesure que ça avançait, on a pris confiance. Finalement, le succès était mérité."

Et grâce à cette victoire, Wodecq se relance une énième fois dans la course au tour final."Je ne sais pas si ça vaut la peine d’y aller. Et pourquoi pas? On va se battre lors des cinq derniers matches qu’il reste à jouer et puis, on verra. Sans le moindre stress par rapport à ça!"

Houtaing garde la forme

De retour dans leurs installations du parc de la Berlière, les joueurs d’Arnaud Liétard ont livré une prestation sérieuse, prenant les trois points face à Anvaing B. Ce nouveau succès permet de rester en bonne position à la troisième tranche."Ça fait plaisir de retrouver notre terrain même s’il était sautillant. C’est un beau succès qui permet de rester concernés. Ce mercredi, on reçoit Luingne B pour jouer notre rencontre de retard qui compte encore pour la tranche précédente. Ce sera l’occasion de bien accueillir le champion. Ensuite, on se concentrera sur les cinq derniers matches; on a un beau coup àjouer pour la troisième tranche."Le match de ce mercredi a lieu à 18h.