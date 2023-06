Un montant nécessaire pour financer notamment la zone de secours de Wallonie picarde (30 000 euros), la Zone de police du Val de l’Escaut (33 000) ou encore le CPAS (25 000), pour un résultat positif de 825 euros.

La Commune doit puiser sur ses réserves, notamment pour financer des dotations en hausse pour la zone de secours et la zone de police. "Les pompiers doivent ponctionner dans leurs provisions, à hauteur de 5 millions d’euros pour boucler le budget 2023. Ils ne pourront pas continuer indéfiniment. Si le fédéral ou la Province n’interviennent pas, ce que je crains, les Communes devront mettre la main au portefeuille. De quoi boire le bouillon", déplore Jean-Pierre Bourdeaud’huy.

Le bourgmestre répondait à l’interpellation du conseiller ACE Filip Neuville, qui déplorait le "manque d’investissements", en dépit de l’épargne constituée par la Commune de Mont-de-l’Enclus.

En ce qui concerne la modification budgétaire n° 1, les recettes s’élèvent à 6,37 millions d’euros pour 5,49 millions d’euros de dépense à l’ordinaire. Le résultat budgétaire est donc en positif de 886 000 euros. Au rayon des bonnes surprises, citons la baisse du coût de l’éclairage public (-46 000 euros), largement contrebalancée par la constitution d’une cotisation de responsabilisation pour la pension du personnel statutaire (85 000 euros). L’enveloppe reversée à Ipalle augmente, elle aussi, de 18 000 euros, en hausse de 5%.

Au service ordinaire, le solde s’élève à 180 000 euros (4 millions de recettes pour environ 3,9 millions de dépenses). Les projets budgétisés ? L’installation de caméras ANPR (à reconnaissance de plaques) pour 26 000 euros, la réfection de la salle des fêtes d’Amougies (environ 200 000 euros), des travaux sur la route d’Anserœul (373 000 euros) ou sur les bassins d’orage.

L’opposition cite encore la "marge confortable" dans les finances communales. "Pour financer des gros projets, il faut emprunter et payer ses emprunts. On devra puiser dans nos réserves pour le faire", répond Christel Verschuere, l’échevine des Finances. "On ne thésaurise pas. Quand il faudra utiliser nos provisions, on sera bien content d’en avoir ", reprend Jean-Pierre Bourdeaud’huy. "Pour équilibrer le budget, on puise 100 000 euros dans notre épargne. C’est préférable au fait d’alléger des dépenses de personnel, donc de licencier des travailleurs communaux ou d’augmenter l’impôt des personnes physiques ou les centimes additionnels. Ils n’ont pas bougé depuis plus de 20 ans et ils resteront à ce niveau", conclut le maïeur.

Parmi les points à l’ordre du jour, des règlements complémentaires de roulage concernant la route d’Amougies, à Anserœul.

Un boîtier radar permanent a déjà été placé dans une zone résidentielle. "Maintenant que les travaux sont bientôt terminés, la zone de police a promis de serrer la vis", explique Jean-Pierre Bourdeaud’huy. "Si les cyclistes empruntent la route au détriment de la piste cyclable, ils seront invités à changer leurs habitudes puisqu’il y a deux pistes de chaque côté de la nouvelle voirie. Dans les prochaines semaines, la police locale procédera également à des contrôles liés à la vitesse, sur une route ou certains conducteurs sont clairement en infraction."

Le long de la chaussée reste encore à placer quelques panneaux qui indiquent les zones d’évitement et les rétrécissements, le marquage au sol ou encore à s’occuper des plantations, au début de l’automne.

"Il me semble tout de même que les cyclistes et les piétons peuvent se gêner puisque le trottoir et la piste cyclable se confondent presque ", estime Filip Neuville (ACE). "Le nombre de piétons est assez limité à cet endroit", répond le bourgmestre. "La cohabitation devrait se faire sans problème."