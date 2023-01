Boni confortable du budget 2023 de Mont-de-l'Enclus

Résultat des courses ; " alors qu’on travaillait au départ dans les projections du budget avec un boni de 50 000 €, on se retrouve avec un boni de 350 000 €. Comme dans la technique budgétaire, l’argent que tu ne dépenses pas, tu ne le récupères pas par la suite parce que ça part à l’extraordinaire, nous avons décidé de gonfler certains postes (énergie, matériaux…) afin de garantir un fonctionnement optimal de la Commune, et aussi d’accueillir l’arrivée du Circuit franco-belge.

Malheureusement, on oublie de nous dire que cela va se répercuter dans le compte 2023, qui est calculé sur douze mois. Je trouve cela scandaleux, et je pèse mes mots… "

Le budget 2023 (qui "tourne" autour des 5 millions à l’ordinaire) se clôture finalement avec un boni à l’exercice propre de 119 442 euros ("Il était beaucoup trop grand au départ, ce qui n’est pas bon, politiquement parlant ! ") et un boni général de 983 054 €.

Une « belle vitrine »

Côté dépenses, outre l’indexation des salaires, la dotation à la zone de police augmente de 5%, et celle au CPAS de 14% pour atteindre 370 454 €. Les traitements du personnel représentent 45% des dépenses. L’équipe de voirie a été renforcée.

Le mercredi 21 juin, l’Enclus du Haut accueillera donc, devant la Maison des randonneurs, l’arrivée du 82e Franco-belge, avec un circuit local d’environ 25 km à parcourir quatre fois (après un trajet en ligne au départ du Pont des Trous à Tournai), et douze ascensions du Mont, sur trois versants différents: "L e Mont-de-l’Enclus est une terre de vélos. L’UCI a apprécié le site et le parcours, ainsi que la présence de nombreux établissements horeca. On sait déjà que les équipes françaises seront là, leur championnat national ayant lieu à Cassel, tout comme QuickStep. C ette épreuve internationale représente deux heures de retransmission sur les grosses chaînes de télé, dont Eurosport. En termes d’image, c’est inégalable. Et une motivation incroyable pour les membres du vélo club d’Orroir ! "

Le coût (50 000 €) n’a pas convaincu la minorité, qui craint certains désagréments, et pense que tout le monde n’est pas favorable à ce type d’événements. L’ACE a donc voté contre ce budget. "L ’entretien des fossés, des ro utes, des cimetières, c’est important, mais les activités culturelles et les festivités aussi. Puis, on veut montrer que Mont-de-l’Enclus peut rivaliser avec les grandes communes", conclut le maïeur.