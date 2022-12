Samuel Berthe (Anserœul), un champion de Belgique de motocross mis à l’honneur

Durant la saison 2022, Samuel Berthe est monté à huit reprises sur la première marche du podium dans des épreuves organisées par les fédérations flamandes FAM, VJMO et MCLB, remportant à chaque fois les deux manches. L’échevin des Sports Denis Detemmerman s’est chargé d’évoquer ce parcours, marqué par des interruptions qui ont toujours vu revenir le pilote anseroeulois plus fort. Samuel a débuté le motocross très jeune, vers l’âge de onze ans. Deux ans plus tard, il est sacré champion de Wallonie en 80 cc, avant de décrocher, en 2007, son premier titre de champion de Belgique en 125 cc. Mais en 2009, après le décès, dans un accident, de son "pilier", son frère Michaël, il décide d’arrêter la compétition. Comme il a gardé la moto avec lequel il a obtenu des succès, il va retourner, sur un coup de tête, sur les labourés en 2012 et reprendre goût à son sport de prédilection. Nouveau titre national un an plus tard. Puis en 2015, une lourde chute le contraint à un nouvel arrêt et à une longue convalescence.