La taxe sur la collecte, le traitement des déchets ménagers et l’enlèvement des immondices ne change pas. "Elle reste fixée à 85 euros pour les personnes seules, 140 euros pour les ménages et les commerces", indique Christel Verschuere. Statu quo aussi pour les centimes additionnels au précompte immobilier, qui restent à 2 800 centimes.

Même chose encore pour la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP), dont le taux reste à 8%.

Enfin, la redevance sur la vente des sacs-poubelle ne bouge pas non plus. À l’unité, le sac (d’une contenance de 60 litres) vaut toujours 0,75 euro.

Nouveau conseiller communal, Jean-Philippe Querton a suggéré la possibilité d’exonérer les personnes en situation de précarité de taxes, notamment sur les sacs-poubelle. "Aux yeux de la loi, on ne peut pas créer de disparité entre les citoyens", rétorque Jean-Pierre Bourdeaud’huy, "En revanche, le CPAS peut intervenir pour alléger ou prendre en charge la facture".

Autre membre de l’opposition (ACE), Filip Neuville plaide pour la diminution de l’IPP à 7,5%: "En raison des réserves financières dont dispose la commune".

Une proposition rapidement rejetée par le bourgmestre: "Certaines communes vont augmenter l’IPP. Avec l’indexation des salaires, le coût des intercommunales, de l’énergie, de la police, il n’est pas possible d’envisager une diminution de l’imposition chez nous. Quant au boni, la Région wallonne impose un équilibre entre les recettes et les dépenses. On ne va pas faire basculer un montant de l’extraordinaire à l’ordinaire pour baisser les impôts. D’autant qu’on est pleine préparation du budget 2023. "