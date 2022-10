Inondations: 5 bassins d’orage en cours d’aménagement à Mont-de-l’Enclus

Jeudi soir, le conseil communal de Mont-de-l’Enclus a approuvé la création de deux autres ouvrages similaires dans la même zone, sur une surface totale de 110 hectares, au point le plus bas et donc, le plus vulnérable de la commune. "Les deux nouveaux bassins d’orage auront respectivement une capacité de 1.500 et 2.800 m³. Avec l’élargissement des fossés pour permettre un meilleur écoulement de l’eau et donc, retarder l’usage des futurs bassins d’orage, on arrive à une capacité totale d’environ 12.500m³ à la fin du projet, ce qui est loin d’être négligeable pour notre territoire", analyse le bourgmestre.

On ne peut pas maîtriser la nature. Mais avec ces aménagements, la commune de Mont-de-l’Enclus espère mieux s’accommoder des conséquences d’un épisode de crue et de fortes précipitations…